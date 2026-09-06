快訊

出門帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

三大法人上周都買哪些ETF？這檔主動式狂掃46萬張、高股息也進前十

下飛機就昏倒…福華集團第三代廖國宏搶救逾10天 55歲猝逝震驚飯店業

聽新聞
0:00 / 0:00

刺鼻濃煙鑽進民宅 馬來西亞西連因霾害告急

中央社／ 馬來西亞西連6日綜合外電報導

印尼野火引發跨境霾害，讓馬來西亞西連縣陷入空氣品質緊急狀態，嗆鼻濃煙久久不散，不僅鑽進民宅，更籠罩街邊攤位，嚴重影響居民日常生活。

法新社報導，馬來西亞4日宣布，婆羅洲島砂拉越州西連縣進入緊急狀態，原因是當地空氣污染指數已達危險程度。

有毒煙霾已籠罩印尼與馬來西亞部分地區數週。雅加達當局難以遏止燒毀婆羅洲與蘇門答臘大片土地的野火，而大量濃煙已飄向鄰近的馬來西亞、新加坡與汶萊。

在距砂拉越州首府古晉東南方約65公里的西連縣，居民試圖照常過週末，但表示濃厚的煙霾迫使他們縮短外出行程，以避開最嚴重的煙霧。

64歲的當地退休技師阿真（Ajen Anak Kunok）表示：「像這種霾害情況，我很少出門。我只有要買食物跟日用品時才會出來，然後馬上回家。」

阿真向法新社透露，由於霾害持續不退，他在過去一週一直忍受呼吸急促與喉嚨痛的折磨，直到昨天才前往醫院治療。

但即使在家中也難逃濃煙侵襲，因為阿真住處距離野火肆虐的印尼加里曼丹省（Kalimantan）僅10公里。阿真說：「就算我開冷氣，家裡還是聞得到煙味。」

霾害 馬來西亞 印尼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印尼野火霾害…140萬學生被迫遠距上課 星馬菲受拖累

印尼野火威脅棲地 紅毛猩猩母子獲救

喀拉喀托之子火山灰飄散 雅加達機場暫停起降

玻利維亞軍事基地連2爆釀2死 14名士兵失蹤逾80人傷

相關新聞

哈利王子一家搬回英國 保安費誰買單再掀爭議

英國哈利王子近日與妻子梅根和一雙兒女搬回英國，再度引發納稅人是否應為這一家人支付保護費用的討論；專家警告，哈利一家確實面...

好不容易繳完房貸卻把房子賣了 70歲夫妻搬家半年笑稱「租屋更輕鬆」

日本一對70歲夫妻原本住在已繳清房貸的4LDK透天（4房＋客廳＋餐廳＋廚房），卻因房屋老化、修繕費不斷增加，最後決定賣房搬進月租7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的團地。住了半年後，妻子甚至直言：「付房租反而比較輕鬆。」

怕79歲獨居老母沒錢花！兒5年匯122萬 返家一看金額傻住

日本一名53歲男子擔心79歲母親只靠年金生活，5年來每月固定匯10萬日圓（約新台幣2萬元）給她，沒想到某次臨時返鄉，才發現母親幾乎沒動過這筆錢。

哈利返英為拍攝「黛妃電影」？ 傳惹怒威廉

英國每日郵報報導，哈利王子（Prince Harry）據稱正計畫拍攝一部以黛安娜王妃（Princess Diana）為主題的電影，不過這項計畫疑似令哥哥威廉王子（Prince William）相當不滿。

阿根廷法院下令 納粹掠劫「女士肖像」須歸還猶太裔後代

一幅在二次大戰初期被納粹黨人掠奪、消失長達80年的18世紀義大利名畫「女士肖像」(Portrait of a Lady)，過去被誤稱為「科萊奧尼伯爵夫人」(Countess Colleoni)，近日在阿根廷被發現並判定歸還給原業主的繼承人。

埃及大型毒品案12人遭判死刑！美豔女毒梟身分曝光 私下製毒販賣

埃及爆出大型毒品案件，當地知名電視主持人兼媒體人物莎拉·哈利法（Sarah Khalifa）涉嫌加入犯罪集團，從海外進口製造合成毒品所需原料，並在境內製毒、販售。開羅刑事法院5日作出判決，包括哈利法在內共12名被告遭判死刑，另有9人被判無期徒刑、7人獲判無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。