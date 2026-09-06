刺鼻濃煙鑽進民宅 馬來西亞西連因霾害告急

印尼野火引發跨境霾害，讓馬來西亞西連縣陷入空氣品質緊急狀態，嗆鼻濃煙久久不散，不僅鑽進民宅，更籠罩街邊攤位，嚴重影響居民日常生活。

法新社報導，馬來西亞4日宣布，婆羅洲島砂拉越州西連縣進入緊急狀態，原因是當地空氣污染指數已達危險程度。

有毒煙霾已籠罩印尼與馬來西亞部分地區數週。雅加達當局難以遏止燒毀婆羅洲與蘇門答臘大片土地的野火，而大量濃煙已飄向鄰近的馬來西亞、新加坡與汶萊。

在距砂拉越州首府古晉東南方約65公里的西連縣，居民試圖照常過週末，但表示濃厚的煙霾迫使他們縮短外出行程，以避開最嚴重的煙霧。

64歲的當地退休技師阿真（Ajen Anak Kunok）表示：「像這種霾害情況，我很少出門。我只有要買食物跟日用品時才會出來，然後馬上回家。」

阿真向法新社透露，由於霾害持續不退，他在過去一週一直忍受呼吸急促與喉嚨痛的折磨，直到昨天才前往醫院治療。

但即使在家中也難逃濃煙侵襲，因為阿真住處距離野火肆虐的印尼加里曼丹省（Kalimantan）僅10公里。阿真說：「就算我開冷氣，家裡還是聞得到煙味。」