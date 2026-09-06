出國必看！安檢人員揭「12大過海關地雷」 口袋放這物恐被搜身

出國搭機過機場安檢時，不少民眾常卡在通關隊伍中。外媒引述美國運輸安全管理局（TSA）現任及前任安檢專家觀點，彙整出旅客最容易踩雷的「12 大通關錯誤行為」，其中，連在口袋裡塞一小團揉皺的衛生紙，都有可能觸發人體掃描儀的警報，被迫接受搜身檢查。

TSA 制服顧問巴克（TeaNeisha Barker）強調，確保通關流暢的關鍵在於「做好行前準備、專注配合以及遵循現場指示」。前安檢員馬歇爾（Caleb Harmon-Marshall）也提醒，各機場因應人流會調整查驗程序，常飛的旅客切忌單靠過往習慣行動。

兩位專業人員特別列出通關時務必避免的12項常見缺失：

穿著繫帶鞋款：穿脫繫帶鞋耗時費力，容易拉長安檢動線等待時間。

配戴大型金屬皮帶扣：大體積扣環極易引發警報，改穿抽繩或鬆緊腰圍褲子更俐落。

口袋未完全清空：哪怕是一小團衛生紙，都可能讓掃描儀響起警報。

隨身攜帶微型刀具：無論折疊刀尺寸再小均屬違禁品，各類隨身手工具也常被旅客遺忘在包中。

貴重珠寶深藏夾層：真正珠寶的材質不易被X光透視，會大幅增加行李被挑出人工開箱查驗的機率。

筆電3C： 多樣電子產品雜亂堆疊會干擾判讀，應置於能迅速抽取的夾層。

攜帶已包裝好的禮品：一旦儀器無法確認內容物，工作人員依法必須當場拆毀包裝紙，建議抵達目的地後再行包裝。

隨身行李凌亂壅塞：東西胡亂塞滿會拉長翻找時間，透過分類收納袋能讓檢查員迅速鎖定目標。

選用厚重不透明盥洗包：透明輕量款式便於視覺化確認內容物，可大幅省去拉開拉鍊查驗的流程。

穿涼鞋未備隨身襪：遇脫鞋受檢時容易淪為赤腳踩地，由於現場不提供襪子，建議自行備妥。

液體凝膠容量超標：單一液體容器仍不得超過 100 毫升，切勿以為全塞進夾鏈袋就能放行。

母乳以軟袋裝載：雖然母乳免受 100 毫升限制，但袋裝結構容易引發液體掃描儀異常警示，改用硬質奶瓶盛裝更為順暢。