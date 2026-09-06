快訊

哭完之後彰化縣長王惠美今天去哪裡？臉書PO圖文「抱孫金金看」

日職／林安可再轟軟銀投手上茶谷大河 本季第8轟助西武領先5分

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人愛釜山 外國觀光客占比最高、航班大增

中央社／ 首爾6日專電

近期造訪韓國釜山的台灣觀光客大幅增加，不但往返釜山、台灣的航班大增，今年1月至7月，造訪釜山的外國觀光客共292萬7674人，當中台灣觀光客達60萬5000人，占比最高。

根據韓聯社報導，韓國機場公社今天公布航空統計，今年截至7月，往返釜山與台灣的航班共計6609班，已與2024年全年航班數相同，並相當於去年全年7976班的82.9%。

長榮航空、星宇航空等台灣航空公司接連開闢新航線，韓國國內航空公司也呈現持續增加航班的趨勢。據報導，往返釜山與台灣的大多數航班，載客率都達到80%以上的高水準。

釜山至台北（桃園）航線目前共有9家航空公司營運，包括釜山航空、中華航空、易斯達航空、長榮航空、濟州航空、真航空、大韓航空、星宇航空及台灣虎航。釜山至高雄航線由釜山航空、濟州航空及德威航空營運；釜山至台中航線則由真航空及星宇航空營運。

報導提及，台灣當地社群媒體近來流行「釜山病」一詞，指的是到釜山旅遊回國後，仍無法忘記釜山的魅力，想要再次造訪。今年截至7月，造訪釜山的外國觀光客共292萬7674人，其中台灣觀光客達60萬5000人，人數最多。

台灣觀光客持續喜愛釜山的原因，包括美食、山海與城市交融的環境、旅遊便利性高，以及多樣化的直飛航線。也有分析認為，造訪釜山的台灣觀光客增加與直飛航線擴增相互帶動，產生了加乘效果。

航空業界相關人士表示，「由於沒有航權限制，要開闢航線或增加航班相對容易，因此直飛航線的選擇增加，看來也進一步吸引了更多台灣旅客。」

釜山 航班 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

濟州島失蹤吃案害慘觀光 官員向台灣旅客喊話：進一步加強安全管理

南韓2水果進入甜甜價！葡萄一大串40元 水蜜桃網友卻喊先別買

70歲台灣男子帶5公斤安非他命闖南韓！市值破千萬 遭判重刑

去湯布院就是下台中！日旅老手神比喻九州玩法 新手瞬間懂了

相關新聞

埃及大型毒品案12人遭判死刑！美豔女毒梟身分曝光 私下製毒販賣

埃及爆出大型毒品案件，當地知名電視主持人兼媒體人物莎拉·哈利法（Sarah Khalifa）涉嫌加入犯罪集團，從海外進口製造合成毒品所需原料，並在境內製毒、販售。開羅刑事法院5日作出判決，包括哈利法在內共12名被告遭判死刑，另有9人被判無期徒刑、7人獲判無罪。

從NFL投資金童到豪宅神祕死亡 23歲的他只用了短短數年

23歲的穆罕默德・庫利巴利（Mohamed Coulibaly），人生宛如童話。他一家從馬利移民費城時窮得連冬衣都不夠，兄弟兩人得共穿一件。幾年前離開大學時，庫利巴利已穿名牌、搭私人飛機，與職業運動員往來，還說服他們投資一項網購事業，向他們保證穩賺不賠、毫無風險。今年夏天，庫利巴利被發現死在紐澤西一座游泳池裡。資金已經斷流。

星期人物／川普的「石油總督」 他憑什麼重整委國命脈

今年5月，委內瑞拉富商貝坦庫特（Alejandro Betancourt López）仍受英國法律限制，不能自由離境，瑞士檢方正調查他可能涉及洗錢。3個月後，他卻成為川普政府開發委內瑞拉石油的關鍵夥伴。這場翻身不是單純的商業奇蹟，而是一個曾靠政府合約致富、被諷稱為「玻利瓦小子」的人，如何在美國、委內瑞拉與全球能源利益交會處重新取得權力。

義大利恐怖情殺案…45歲女疑遭前男友綁架 再被其從大橋拋下身亡

義大利近日發生一宗聳人聽聞的情殺案。一名45歲女子伊斯切里（Lorena Isceri）在佛羅倫斯（Florence）附近遭前男友綁架，並被其從高速公路橋拋下身亡，成為8月中旬以來，義大利發生的第七宗疑似專門針對女性謀殺案（femicide）。

聯合國通過「更換世界地圖」 16世紀方案把非洲縮小了457年

非洲面積實際上是格陵蘭的14倍大，但16世紀以來普遍使用的麥卡托地圖卻顯示兩地大小相仿，因此一直受到批評。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。