台灣人愛釜山 外國觀光客占比最高、航班大增

近期造訪韓國釜山的台灣觀光客大幅增加，不但往返釜山、台灣的航班大增，今年1月至7月，造訪釜山的外國觀光客共292萬7674人，當中台灣觀光客達60萬5000人，占比最高。

根據韓聯社報導，韓國機場公社今天公布航空統計，今年截至7月，往返釜山與台灣的航班共計6609班，已與2024年全年航班數相同，並相當於去年全年7976班的82.9%。

長榮航空、星宇航空等台灣航空公司接連開闢新航線，韓國國內航空公司也呈現持續增加航班的趨勢。據報導，往返釜山與台灣的大多數航班，載客率都達到80%以上的高水準。

釜山至台北（桃園）航線目前共有9家航空公司營運，包括釜山航空、中華航空、易斯達航空、長榮航空、濟州航空、真航空、大韓航空、星宇航空及台灣虎航。釜山至高雄航線由釜山航空、濟州航空及德威航空營運；釜山至台中航線則由真航空及星宇航空營運。

報導提及，台灣當地社群媒體近來流行「釜山病」一詞，指的是到釜山旅遊回國後，仍無法忘記釜山的魅力，想要再次造訪。今年截至7月，造訪釜山的外國觀光客共292萬7674人，其中台灣觀光客達60萬5000人，人數最多。

台灣觀光客持續喜愛釜山的原因，包括美食、山海與城市交融的環境、旅遊便利性高，以及多樣化的直飛航線。也有分析認為，造訪釜山的台灣觀光客增加與直飛航線擴增相互帶動，產生了加乘效果。

航空業界相關人士表示，「由於沒有航權限制，要開闢航線或增加航班相對容易，因此直飛航線的選擇增加，看來也進一步吸引了更多台灣旅客。」