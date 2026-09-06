好不容易繳完房貸卻把房子賣了 70歲夫妻搬家半年笑稱「租屋更輕鬆」

日本一對70歲夫妻原本住在已繳清房貸的4LDK透天（4房＋客廳＋餐廳＋廚房），卻因房屋老化、修繕費不斷增加，最後決定賣房搬進月租7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的團地。住了半年後，妻子甚至直言：「付房租反而比較輕鬆。」

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，70歲達夫（化名）與69歲妻子美智子（化名），每月年金合計約21萬日圓（約新台幣4.2萬元）。兩人60多歲時繳清房貸，原以為退休後終於能安心住下去，沒想到屋齡超過30年後，熱水器、冷氣、外牆與屋頂陸續需要維修。

夫妻雖仍有約3000萬日圓（約新台幣607萬元）金融資產，但每次突然出現數十萬日圓修繕費，都讓達夫擔心：「下一個壞掉的會是哪裡？」美智子某次從2樓拿著吸塵器下樓，也忍不住說：「這間房子對我們兩個人來說，是不是太大了？」

最後兩人賣掉透天，搬進車站步行可達、附近就有超市的2DK（2房＋飯廳＋廚房）出租住宅。女兒得知後還問：「房貸都沒了，為什麼還要特地去付房租？」

搬家後某天浴室設備故障，達夫只要聯絡管理單位處理，才突然發現自己不用再找廠商、估價，也不必擔心庭院、屋頂和外牆，美智子因此笑說：「付房租反而比較輕鬆。」

日本國土交通省調查顯示，高齡夫妻若考慮換屋，除了無障礙設計與格局，維護管理是否方便、日常採買是否便利，也都是重要考量。對這對夫妻而言，賣房不是為了更省，而是想少一點對「下一筆修繕費」的擔心。