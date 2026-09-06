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怕79歲獨居老母沒錢花！兒5年匯122萬 返家一看金額傻住

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名79歲老婦獨居老家，兒子擔心她年金不夠用，5年來持續匯款支援生活。圖／AI生成
日本一名79歲老婦獨居老家，兒子擔心她年金不夠用，5年來持續匯款支援生活。圖／AI生成

日本一名53歲男子擔心79歲母親只靠年金生活，5年來每月固定匯10萬日圓（約新台幣2萬元）給她，沒想到某次臨時返鄉，才發現母親幾乎沒動過這筆錢。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，浩二（化名）的父親5年前過世後，母親幸子（化名）獨居老家，每月年金約11萬日圓（約新台幣2.2萬元）。浩二當時擔心母親生活拮据，直說：「11萬日圓怎麼可能夠，不足的我來出。」之後便每月固定匯10萬日圓。

幸子曾多次表示「不用給這麼多」，但浩二仍認為房屋修繕、家電汰換都要花錢，還告訴母親：「剩下的就存著。」

某天浩二臨時返家，發現母親平時吃特價食材、前一天剩菜，家具和衣物也用了多年。他忍不住問：「我每個月匯的錢，妳有好好花嗎？」母親卻回答：「幾乎都存著。」

5年下來，浩二累計匯了600萬日圓（約新台幣122萬元）。幸子坦言，目前靠年金與原本存款仍能生活，把兒子的錢留下，是擔心未來搬家、照護或修繕需要花大錢，「到那時候，我不想再叫你出錢。」

浩二這才明白，自己原本想替母親減輕晚年負擔，母親卻把這筆錢當成未來的準備金，只希望哪天真的需要照護時，不必再次向兒子伸手。最後他問：「媽，生活費應該不用再匯了吧？」母子談過後，決定停止每月固定匯款，改成未來若遇到房屋修繕、照護等大筆支出，再由兩人一起商量。

日本總務省2025年家計調查顯示，65歲以上單身無職家庭，每月平均可支配所得約11.8萬日圓（約新台幣2.4萬元），消費支出則約14.8萬日圓（約新台幣3萬元），平均每月仍有約3萬日圓（約新台幣6100元）缺口。不過，每個家庭的住房、存款與生活開銷差異很大，光看年金多寡，未必能真正判斷長輩缺不缺錢。

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