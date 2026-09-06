台越夫妻化身文化橋梁 越南女婿呂越雄：想讓家鄉看見台灣

台越夫妻檔陳理揚與呂越雄是許多台越書籍出版的幕後功臣，兩人在生活與工作上相互扶持，長期擔任台越雙邊交流橋梁。最愛台灣成熟民主意識的呂越雄告訴中央社：「我是台灣女婿，想為台灣努力，讓更多越南人看見台灣。」

成功大學越南研究中心是台、越文化與學術交流重要樞紐，8月底剛接待完越南國科會（NAFOSTED）訪團，接著舉辦集結越、台、日本學者的國際越南語認證國際工作坊。

8月中，台越合作新詩集「春風如詩輕拂母親的房間」於河內發表，68歲的詩人陳登科（Trần ĐăngKhoa）本人到場，並盛讚這本越南語、台語、華語三語譯作。

這些活動籌辦與翻譯出版，都有一對台越夫妻檔的身影，他們就是亞細亞國際傳播社總編輯、台越文化協會秘書陳理揚，及亞細亞國際傳播社越南語編輯兼成功大學越南研究中心助理研究員呂越雄（Lù ViệtHùng）。

夫妻倆4日接受中央社電訪。呂越雄談及他與台灣結緣，始於就讀越南國家大學中文系，原本和台灣關係不大，直到遇見在越南成立獎助學金辦公室、推廣台灣文學與研究的成功大學教授蔣為文。

他大三應徵上研究助理，開始翻閱台灣歷史與語言的越南翻譯著作，「我慢慢了解台灣主權、自由、文化、原住民、語言等議題；蔣老師也在越南開設台語班，讓工讀生與其他對台灣友善的朋友一起上台語課，一步步認識台灣。」

他說：「我明白台灣是獨立國家，有自己的護照與政府，並非如學校部分教授所說，為中國不可分割的一部分。」

在蔣為文推薦下，他赴台攻讀台灣文學碩士。「那時大家對台灣認知很少，家人聽到我去台灣唸書都反對，問說何不去中國。但我很堅持，2004年就跟著蔣老師從河內飛來。那是我第一次出國，就此展開在台灣的生活。」

畢業後他短暫回國，但已習慣台灣的方便生活與自由民主，因此接受蔣為文邀請回成大工作。

2005年，呂越雄對同樣在世界台語營中幫忙的陳理揚一見傾心，蔣為文可謂媒人，「他在我們的人生每個重要時刻都會出現」，呂越雄笑著說。

陳理揚就讀應用日文系，2006年因緣際會到越南學習語言，然而因文化差異、誤會，甚至被中國人欺負，這一年半的留學並未留下太好的經驗。

回台後陳理揚到亞細亞國際傳播社工作，投入台越翻譯、出版、交流等活動。幾年後她和呂越雄從朋友走進婚姻，陳理揚於2018年攻讀高雄大學東亞語文學越南語組碩士，並在丈夫介紹與鼓勵下，看見更深層的越南。

現在，她很欣賞越南人的勇敢。「以國家來講，他們對抗外來的侵略，在戰亂中勇敢捍衛家園，展現的精神令人感到不可思議。現在很多越南學生來台，我覺得他們非常有勇氣，跟當年的我完全不一樣，有一種不好惹的氣勢，我很佩服。」

夫妻倆在交流活動與文學出版中，用實際行動守護和推廣台語。陳理揚表示，「我們想讓越南學者知道，台灣是多面向的、多語的。很多人感到訝異，發現他們過去認識的台灣太過片面，也很開心有機會了解台灣的歷史，知道華語過去並非台灣的主要語言。」

除華語外，呂越雄的台語更是驚人地流利，常在學術場合中協助越台雙語的口譯。對台語的研究與掌握，勝過許多台灣人。

他告訴記者，讀台灣文學時，發現台灣不只有華語，還有原住民語、客語跟台語。「我要了解台灣真正的生活與人民的想法，若不會這些語言，就只能認識到華語所呈現的層面而已。所以在讀台文學系時，我也把台語當成需要磨練的技能。」他們在家中也只和孩子講母語，讓孩子習慣使用台、客、越語。

陳理揚盼透過文學翻譯、交流活動、演講等，將不同面向的越南介紹給台灣人，破除一些對越南的偏見與刻板印象。

呂越雄說，台灣對越南人的印象還停留在10多年前，認為來台灣都是因為家境窮苦，但其實越南經濟改善，除大學生、碩博士外，也有不少來台教書、研究，或從事白領工作的越南人，輪廓越來越多元。

談及台灣，呂越雄說，台灣的自由民主最令人欣賞，尤其是台灣人的公眾參與、公民意識。「包括在經歷白色恐怖後，很多人願意犧牲自己來爭取台灣的人權和自由。我跟蔣老師參加了很多社會運動，如推動台灣參與聯合國的活動。」

他第一次踏上台灣土地是2004年，「當時有很多本土文化、語言、歷史的活動，能認識台灣不同面向。你們公民參與機制很成熟，從國小國中選班代、學生會會長開始，有社會公平跟透明度。這方面越南還要更多的時間去培養。」此外，學生時期的呂越雄也接受到許多當地人的善意，令他畢生難忘。

呂越雄說，台灣是第二個故鄉，家庭都在這裡。越南當然也是故鄉，只是現在也離開20多年，已經把台灣當作是他下半輩子生活的土地。

他告訴記者：「我希望能促進台越交流，讓越南有一個凸顯出台灣模樣的機會，包括台灣的歷史、語言、文化，希望能在越南媒體平台上爭取宣傳台灣。我很愛台灣，也是台灣女婿，所以想為台灣努力，讓更多越南人看見台灣。」