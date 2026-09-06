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喀拉喀托之子火山灰飄散 雅加達機場暫停起降

中央社／ 雅加達6日綜合外電報導

印尼喀拉喀托之子火山持續噴發，雅加達蘇卡諾-哈達國際機場因偵測到火山灰，今天宣布起降作業暫停至上午9時30分（格林威治時間6日0230）。

路透社報導，印尼交通部表示，喀拉喀托之子火山（Anak Krakatau）自4日深夜以來持續噴發，蘇卡諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）今天清晨偵測到火山灰。機場原本預計暫停起降至上午5時30分，如今延長至9時30分，共影響209班航班，其中包括多個國際航班。

印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，火山灰飄散下，蘇門答臘島楠榜省（Lampung）以及爪哇島萬丹省（Banten）的日常活動都受到影響。

BNPB並呼籲民眾保持冷靜，「如遇火山灰飄落，建議民眾佩戴口罩及護目鏡、減少戶外活動、遮蓋水源；且火山灰可能導致能見度下降，開車時應提高警覺」。

據當地媒體「羅盤報」（Kompas）報導，昨天有多所學校取消活動，學生與居民因火山灰出現眼睛不適；漁民則因火山噴發暫停出海作業。

BNPB表示，目前沒有迫切的海嘯威脅。

雅加達 機場 印尼

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