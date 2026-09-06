喀拉喀托之子火山灰飄散 雅加達機場暫停起降

23歲的穆罕默德・庫利巴利（Mohamed Coulibaly），人生宛如童話。他一家從馬利移民費城時窮得連冬衣都不夠，兄弟兩人得共穿一件。幾年前離開大學時，庫利巴利已穿名牌、搭私人飛機，與職業運動員往來，還說服他們投資一項網購事業，向他們保證穩賺不賠、毫無風險。今年夏天，庫利巴利被發現死在紐澤西一座游泳池裡。資金已經斷流。

2026-09-06 12:00