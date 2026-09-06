義大利恐怖情殺案…45歲女疑遭前男友綁架 再被其從大橋拋下身亡

義大利近日發生一宗聳人聽聞的情殺案。一名45歲女子伊斯切里（Lorena Isceri）在佛羅倫斯（Florence）附近遭前男友綁架，並被其從高速公路橋拋下身亡，成為8月中旬以來，義大利發生的第七宗疑似專門針對女性謀殺案（femicide）。

英國《衛報》9月4日（周五）報導，伊斯切里4日（周四）下午在佛羅倫斯的里弗雷迪區（Rifredi）被綁架，疑犯是她的前男友韋拉（Federico Vella）。她其後被強行塞進韋拉的汽車車尾箱，並被驅車送往A1高速公路的一座橋上。

從事獸醫工作的伊斯切里當時還持有個人手機，她設法撥打了緊急求助熱線，告訴接線員她被綁架了。

38歲的維拉停車後，搶走了手機，其後將伊斯切里扔下橋，然後自己也跳了下去。

據報導，伊斯切里撥打求助熱線後，警方追蹤到她的手機訊號，但趕到現場時為時已晚，未能阻止她的遇害。警方正調查伊斯切里是否在被丟下橋之前就已被殺害。

義大利內政部的數據顯示，2026年上半年針對女性的謀殺案呈下降趨勢。

女權聯盟「Non Una di Meno」（一個都不能少）統計的數據顯示，截至8月8日，今年已有40名女性遭殺害。

報道指，自8月15日義大利國慶節（Ferragosto）以來，針對女性的謀殺案數量有所上升，包括伊斯切里在內的7名女性被現任或前任伴侶殺害。

由總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的執政聯盟，9月4日慶祝成為義大利共和國史上執政時間最長的政府。

此前，2023年11月，22歲的醫學生Giulia Cecchetin遭前男友殺害，引發公眾的強烈反響。此後，執政聯盟承諾將嚴厲打擊基於性別的暴力行為。

2025年，義大利政府通過了一項法律，首次在刑法中對「殺害女性」（femicide）一詞進行法律定義，規定該罪行可判處終身監禁，同時加重了包括跟蹤、性暴力和未經同意傳播私密照片在內等罪行的刑罰。

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文章授權轉載自《香港01》