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印尼野火霾害…140萬學生被迫遠距上課 星馬菲受拖累

中央社／ 雅加達5日綜合外電

印尼已與野火問題搏鬥數週，婆羅洲島和蘇門答臘島有大片區域遭焚毀，產生的有害煙霾造成民眾呼吸道問題增多，校園被迫關閉，鄰國馬來西亞、新加坡和菲律賓也受害。

法新社報導，印尼衛生部副部長丹提（DanteSaksono Harbuwono）8月表示，在婆羅洲（Borneo）和蘇門答臘（Sumatra）合計有500多萬人直接暴露在霾害帶來的健康風險之下。婆羅洲分為印尼、馬來西亞和汶萊領土，島上有大片熱帶雨林。

印尼教育部官員本週表示，由於空氣品質惡化，許多學校被迫關閉，全國已有140多萬名學生改為遠距上課。

根據追蹤赤道亞洲林況的獨立平台「努山塔拉輿圖」（Nusantara Atlas）估算，今年以來印尼已有近30萬公頃土地被焚。

歐洲聯盟（EU）的「哥白尼大氣監測服務」（Copernicus Atmosphere Monitoring Service，CAMS）資深科學家帕林頓（Mark Parrington）告訴法新社，印尼碳排量從7月底開始增加，到了8月底已達到前2次氣候聖嬰現象年份2015和2019年的水準。

位於婆羅洲北部的馬來西亞砂拉越州（Sarawak）因空氣汙染指數飆升，政府昨天宣布一地區進入緊急狀態，近650所學校下週關閉。

菲律賓也經歷長達1週空氣中細懸浮微粒（PM2.5）達到「非常不健康」或「嚴重不健康」等級，許多城市和省份的官員因此下令學校停課。目前空氣品質正慢慢恢復正常。

而在新加坡，其國家環境局（National EnvironmentAgency）的資料顯示，印尼霾害造成新加坡中部地區空氣品質昨天達到「不健康」等級。

印尼外交部發言人瓦赫德（Vahd Nabyl AchmadMulachela）今天透過聲明表示，印尼正就霾害跨國問題與區域其他國家保持溝通，且東南亞國家協會（ASEAN）定期就霾害及應對措施召開的會議也「持續舉行」。

印尼 野火 霾害

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