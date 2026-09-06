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聯合國通過「更換世界地圖」 16世紀方案把非洲縮小了457年

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
「等地球投影」世界地圖4日獲聯合國大會表決支持採用，以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。圖右為舊世界地圖。法新社
「等地球投影」世界地圖4日獲聯合國大會表決支持採用，以「更準確呈現」各大陸面積，包括放大非洲大陸、縮小北美和歐洲。圖右為舊世界地圖。法新社

非洲面積實際上是格陵蘭的14倍大，但16世紀以來普遍使用的麥卡托地圖卻顯示兩地大小相仿，因此一直受到批評。

聯合國大會4日表決通過一項決議，支持採用能讓非洲看起來更大、北美和歐洲相對縮小的世界地圖。這項表決雖不具約束力，仍將促使世界各地機構改用新地圖。

麥卡托地圖由佛蘭德製圖師麥卡托（Gerardus Mercator）於1569年設計，原為協助歐洲探險家航行。由於麥卡托投影著重精確呈現陸地的形狀與角度，但各地相對面積往往不準確，部分原因在於將立體的地球轉換成平面地圖本身就存在困難。這種投影讓赤道附近國家看起來比實際更小，靠近兩極的國家則顯得更大。

儘管繪製世界地圖必須有所取捨，批評人士指出，這種失真仍導致赤道附近國家的發展需求與潛力遭到低估。

網路倡議團體「#修正地圖」（#CorrectTheMap）表示：「即使把美國、中國、印度、日本、墨西哥和歐洲大部分地區都放進非洲，仍有多餘的土地。」

為修正這個問題，製圖師團隊2018年製作一幅等積投影的地圖，讓非洲、拉丁美洲、南亞及大洋洲的面積看起來大幅增加，今年2月獲非洲聯盟（AU）54個成員國採用，認為能「更準確呈現所有大陸的大小，尤其是非洲」。

這次聯合國大會的「修正地圖」決議案由多哥提出，獲非洲聯盟成員支持。多哥外交部長杜塞（Robert Dussey）稍早在聯合國簡報會上指出：「地圖塑造觀感，影響人們如何理解各民族與各大陸在世界上的位置，從來都不中立。」杜塞並在4日表決前向路透表示：「一個公平的世界，始於一幅公平的地圖。」

包括英法在內，共164國支持「修正地圖」案，另有六國棄權，美國是唯一投下反對票的國家。

美方代表說：「何不去關注國際和平、繁榮或良好關係等真正的問題，反而在辯論16世紀的地圖方案，以及這些地圖在推動賠償和『認知正義』方面所扮演的角色。」

聯合國 地圖 格陵蘭 非洲

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