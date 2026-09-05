等一顆腎平均要15年…日病患找上非法仲介 砸重金赴柬埔寨做器官移植

日本國內的器官移植數量只能滿足極少數的需求，導致一些日本民眾找上非法的海外器官移植仲介來提供協助。等候器官移植的時間，通常需十年以上，使得如何增加器官捐贈者，以及提升醫療機構的移植手術能力，成為日本迫切議題。

為了不再受洗腎之苦，一名罹患腎臟疾病十餘年，也沒辦法從親屬獲得移植的東京70歲男長者，在看到網站後，求助一家宣傳腎臟移植服務的諮詢中心。

在與該中心的代表會晤並交換電郵後，他前往柬埔寨，並向當地的協調人員支付15.75萬美元後，獲得了腎臟移植。

日本法規禁止收取費用後仲介器官移植，有關當局認為，該諮詢中心實際的操盤者，現年66歲的菊池，向該名長者收取了超過900萬日圓（5.8萬美元）的費用，部分用於償還其個人債務，他已因違反器官移植法被起訴。

菊池過去曾擔任一家現已解散的非營利組織理事長，該組織名稱讓人以為是在協助重症患者。他未經許可安排患者前往白俄羅斯接受器官移植，2023年遭警視廳逮捕。調查人員懷疑，他在2024年交保期間、刑期尚未定讞前成立這家諮詢中心，並開始招攬患者。

根據日本器官移植網路（JOT），截至7月底，約有1.7萬人註冊器官移植等候清單，然而在2025年，全日本僅進行636例器官移植手術，占等候移植人數的比率僅約4%。腎臟移植需求尤其殷切，導致平均等候時間長達14年9個月。

部分原因在於，日本的器官捐贈者數量稀少。根據國際器官捐贈與移植登錄機構，2024年，日本每百萬人，僅有1.13名心臟死亡與腦死後的器官捐贈者，全球最多的西班牙為每百萬人有53.93名捐贈者，美國則為49.7。

JOT認為，這項差距與各國制度不同有關。

在日本，腦死後捐贈器官，必須本人在生前留下明確的捐贈意願，或取得家屬同意。JOT指出，西班牙等國則採取推定同意制度，也就是除非本人在生前明確登記反對，否則原則上視為同意器官捐贈。

日本已擴大民眾表達器官捐贈意願的管道，包括透過My Number個人編號卡、駕照、器官捐贈卡，以及在JOT網站上登記，同時持續進行相關宣導。

不過，日本內閣府2025年進行的調查發現，只有約20%的日本民眾曾表明自己對器官捐贈的意願。倫理疑慮，加上部分醫院欠缺與家屬討論器官捐贈選項的制度，都使捐贈人數持續偏低。

醫療機構進行器官移植的能力同樣不足。

根據厚生勞動省截至今年3月底進行的調查，包括大學醫院在內，全國922家提供高級急救醫療服務的醫療機構中，僅465家具備進行器官移植所需的體制。

在這種情況下，許多患者開始考慮前往海外接受移植。截至2023年3月底，共有543名曾在海外接受器官移植的患者，返日後持續在日本醫療機構接受治療。其中以赴美國移植者最多，共227人，其次是中國的175人，赴澳洲則有41人。