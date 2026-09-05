共享丈夫6年！雙胞胎姊妹吐心聲 43歲農夫尪每天換房輪流睡

世界上有許多雙胞胎感情好到分享生活中的一切，但巴西有一對雙胞胎姊妹，不僅同住一個屋簷下，甚至還「共享同一個丈夫」！這起奇特的婚姻關係近日在網路引發熱議，面對外界的批評與酸言酸語，姊妹倆也親自出面捍衛她們不尋常的幸福生活。

據外媒《The Sun》報導，巴西35歲雙胞胎姊妹萊拉（Laila Alves）與勞拉（Lara Alves Rueda），6年前先後愛上現年43歲的梅孔（Maycon Rueda），最後更決定與他共同生活。3人目前住在巴西一處農場，姊妹倆雖然同住一個屋簷下，但為了維持彼此關係的平衡，也各自住在不同樓層。

在3人的生活安排中，梅孔會輪流陪伴兩姊妹，一晚與其中一人共度，隔天再換另一人。不過，三人的關係並非一開始就如此順利。最初是勞拉與梅孔交往，兩人約會2年後分手；之後梅孔與萊拉開始交往，在兩人交往4年後，萊拉突然向勞拉提出三人共同交往的想法。

勞拉坦言，自己起初完全無法接受，當對方問她是否仍對梅孔有感情時，她回答「有」，沒想到萊拉接著提出「那不如我們三個一起生活」。勞拉當時直呼瘋了，認為這段關係根本不可能維持，但三人經過不斷嘗試後，最終逐漸接受這種相處方式。

報導指出，三人關係剛開始時並不容易，姊妹之間曾出現嫉妒與不安，不過隨著時間推移，她們慢慢建立出一套適合彼此的生活規律，也讓這段特殊關係維持至今。

這段關係在一開始便受到親友及外界注意，勞拉表示，雖然很少有人直接上前批評，但從他人的眼神就能感受到異樣。不過，她強調雙方家人從一開始就接受這段關係，梅孔的家人與她們自己的家人都沒有強烈反對。

萊拉表示，自己近來已經刻意減少閱讀網路留言，避免受到外界批評影響，也希望保護家人不受干擾。她強調，三人雖然共同生活並分享同一名丈夫，但彼此之間並不存在外界想像的特殊關係，無論走到哪裡，都會尊重他人，也希望得到同樣的尊重。

梅孔則表示，比起直接敵視，多數人其實更好奇三人究竟如何維持這段關係。他坦言，自己從沒想過會因為這樣的生活方式受到關注，當然也會遇到批評，但對於一段不符合傳統模式的感情而言，這樣的反應並不意外。