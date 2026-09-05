何致和「花街樹屋」登日 川本三郎共談未曾見過的台北

台灣作家何致和長篇小說「花街樹屋」日譯本日前由日本小學館出版。文化部駐日台灣文化中心今天特別邀請何致和與日本重量級文藝評論家川本三郎，以「漫步未曾見過的台北」為題展開對談，從文學與城市書寫出發，分享筆下的台北記憶與城市風景。

何致和現任國立台北藝術大學文學跨域創作研究所副教授，長年從事小說創作，作品曾獲寶島文學獎、聯合報文學獎及台灣文學金典獎等肯定。

「花街樹屋」的創作靈感與何致和在台北萬華的成長經驗密切相關。小說描寫3名在夜市與花街旁長大的少年，因一場解救被囚禁猩猩的冒險，留下共同的記憶。多年後，其中一名好友離世，主角重新追索這段幾近遺忘的往事，探問記憶、生命與自由的意義。

「花街樹屋」日文版「記憶とツリーハウス」由長期從事台灣文學翻譯、曾以楊双子「台灣漫遊錄」獲日本翻譯大賞的三浦裕子翻譯。

座談中，何致和從「花街樹屋」的創作歷程出發，分享如何將自身在萬華的成長記憶轉化為小說。他提到，故事中的主角及父母原本都不認同所處的生活環境，因此「樹屋」象徵著眺望遠方、離開當下的想望。

何致和表示，台灣社會變化快速，人在成長過程中往往未曾察覺，直到多年後才發現童年熟悉的事物與地景已逐漸消失，對故鄉的認同也隨之改變。過去不認同的地方，如今反而開始懷念、喜愛，並希望留住原貌。因此，他透過小說，重新呈現並保存這些逐漸消逝的記憶與風景。

何致和也分享，小說中出現的紅毛猩猩，在他的少年時代確有其事，只是當時年紀尚小，自己與夥伴沒有能力拯救牠，多年後便將這段記憶轉化為小說情節；他並回憶1980年代華西街蛇販殺蛇、鬥蛇等景象，呈現當年萬華獨特的城市風貌。

川本三郎為日本具代表性的文藝評論家，長年活躍於文學、電影評論領域，曾獲多項日本重要文學及評論獎項。川本三郎早在10年前即對「花街樹屋」留下深刻印象，並一直期待日文版問世，此次多年期待終於實現。

談到何致和筆下的萬華，川本表示，自己約10年前曾造訪當地，雖然當時的萬華已現代化，但一些小巷弄仍保留著懷舊氛圍，也讓他聯想到電影「艋舺」中的城市風景。

川本進一步從「記憶」談到城市與身分認同。他指出，人的記憶除了親身經歷，也包括對消逝景物產生的「懷舊」。東京因城市快速變遷，舊有建築與生活風景不斷消失，人們因此更常透過對昭和時代的懷舊尋找記憶的歸宿。

相較之下，川本表示，京都的歷史街區至今仍融入日常生活，對擁有悠久歷史的京都而言，昭和不過是漫長歷史中的一段，未必會被特別視為需要「懷念」的時代。台灣同樣經歷快速的都市變遷，因此人們也會在逐漸消逝的風景中重新思考「我們是誰」，並透過記憶與懷舊尋找自身的認同。