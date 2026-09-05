駐德代表谷瑞生：北京試圖劃紅線 台灣盼成德國安全合作夥伴

德國公共行政專業媒體「官署明鏡報」專訪台灣駐德代表谷瑞生，聚焦台德沒有正式邦交下的實質關係。谷瑞生表示，德國「一中政策」與中國的「一中原則」不同，為台德合作留下空間；除了經濟面，台灣也可成為地緣政治上德國可靠的合作對象。

德國「官署明鏡報」（Behörden Spiegel）是以公共行政及公共服務為主要報導領域的專業媒體，每月發行約10萬1000份，主要讀者包括聯邦、邦及地方政府決策者。9月號裡的「外交明鏡」版以「肩負與真正大使館相同的外交職責」為題刊登谷瑞生專訪，內容從兩岸政治現實、德國一中政策談到半導體、台海安全及台灣國際參與。

報導首先介紹台灣自荷蘭統治、清朝、日本殖民，到1949年兩岸分治及1980年代末民主化的歷史，並指出台灣與德國雖無正式外交關係，雙方經貿往來並未因此中斷。

谷瑞生在專訪中解釋，中華民國（台灣）與中華人民共和國「互不隸屬」，這既符合當前政治現實，也是客觀事實。台灣在德國的代表機構雖然不能使用「大使館」名稱，實際肩負的卻是與大使館相同的外交職責。

談及德國的一中政策，谷瑞生說明，德國雖承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，卻也不認同台灣是中國的一部分，這為德國與台灣建立實質關係留下空間。

他強調，北京經常試圖將自身政治「紅線」強加於德國，德國聯邦政府也經常受到中國對台立場影響，使台灣駐德代表的工作受到一定限制。

專訪也討論台灣半導體產業在全球科技供應鏈與地緣政治中的角色。報導指出，全球超過9成先進半導體及人工智慧（AI）伺服器來自台灣。

谷瑞生表示，半導體與AI是21世紀關鍵技術，台灣不僅在全球供應鏈占有關鍵位置，地理上也位於中國與太平洋之間第一島鏈的戰略位置。

他指出，台德在半導體、人工智慧、科學研究、文化及公民社會等領域合作日益緊密，台灣對德國而言不應只是具有經濟吸引力的夥伴，也可成為地緣政治上可靠的合作對象、創新基地，以及維護印太和平穩定的重要角色。

面對中國軍事威脅，谷瑞生表示，台灣採取所謂「豪豬戰略」，目的不是主動進攻或挑釁，而是讓潛在侵略者明白，攻擊台灣將付出高昂代價，以降低戰爭爆發的可能性。

他表示，台灣也從俄烏戰爭汲取教訓，包括強化網路防禦、非對稱作戰能力、無人系統、民防及關鍵基礎設施保護，並希望與歐洲夥伴擴大國防科技、無人機、網路安全及民防合作。

谷瑞生指出，台灣2026年國防預算較2022年幾乎翻倍，並計劃在2030年前將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%。

談到國際參與，谷瑞生感謝德國支持台灣，但表示台灣參與國際活動及合作計畫仍經常受到北京政治壓力阻礙。他呼籲德國不要將台灣視為地緣政治上的問題，而應視為可以共同解決國際挑戰的夥伴。他說，「台灣不是問題，而是解答。」

「外交明鏡」每月專訪一名外國駐德代表，除介紹該國及雙邊關係，也介紹一道當地料理。本期谷瑞生選擇以刈包向德國讀者介紹台灣飲食文化。