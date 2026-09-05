孟加拉麻疹疫情續延燒 孩童死亡數逼近千人大關

孟加拉數十年來最嚴峻麻疹疫情持續延燒，迄今這個南亞國家已經有將近1000名孩童染疫喪生，當地醫院病房擠滿了受病痛折磨的嬰幼兒。

法新社報導，孟加拉衛生當局最新數據顯示，從今年3月以來，至少986位孩童染疫喪命，疑似和確診病例則超過18萬起。

麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，目前無特殊療法可治癒。

麻疹常見症狀有發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

雖然任何人都可能感染麻疹，但年幼孩童尤其脆弱。

擁有1億7000萬人口的孟加拉已展開大規模疫苗接種以遏止疫情，可是麻疹病例數仍持續攀升，每天通報疑似病例數逾1000起。