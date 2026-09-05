光州雙年展台灣館「無限副本」 探討地緣政治灰色地帶

光州雙年展台灣館今天在ACC國立亞洲文化殿堂開幕，這次主題為「無限副本：灰色地帶」，探討台灣複雜的歷史政治脈絡與戰略位置。策展人陳湘汶表示，「在光州展出很符合這個副本的概念」。

台灣藝術家群聚光州，以檔案解構與科技媒介，直面台灣長期處於地緣政治「灰色地帶」的凝視之中。「無限副本：灰色地帶」奠基於國美館近期展覽「無限副本與瞄準器」，在新冷戰格局的全球動盪下，進一步將視角深入台灣複雜的歷史政治脈絡與戰略位置。

台灣館策展人陳湘汶接受中央社訪問時表示，副本來自電玩遊戲的概念，玩家可以在主要的遊戲世界裡面另存副本，在裡面累積經驗值等，「台灣有很緊張的地緣政治關係，還有世界上從幾年前我們看到的俄烏戰爭，最近中東也有緊張情勢，大家好像在地球規模的遊戲世界裡面，在開副本、演著類似劇情」。

陳湘汶指出，在1980、90年代的亞洲，也有很多國家像台灣一樣，面臨威權、民主化運動的進程，「所以我覺得在光州展出也很符合這個副本的概念」。陳湘汶笑說，有朋友問她，是否因為這次台灣館名稱風波，副標題才會是「灰色地帶」，不過她指出，這是一開始就打算用的主題，「我覺得非常巧合」。

●部分作品使用AI 反思「誰餵養我們這些資訊」

這次台灣館展覽中，有幾名藝術家結合了AI技術。陳湘汶表示，「我們不斷在用網路、社群跟大家交流，可是經常會忘記去注意，到底是誰餵養我們這些資訊。所以，我覺得在這個展覽裡有AI的作品，也是用比較反思的態度去呈現」。

陳湘汶指出，像是藝術家鄭先喻的作品「光蹤」，是用AI程式去控制燈具，追蹤觀眾在展覽裡面的軌跡，「其實就是用比較感性的方式去暗示說，其實你看起來好像在社會上很自由地行動，但其實一直在被監控的狀況」。

鄭先喻則表示，「有可能人並不用去做決定，只是去設計一個系統，然後那個系統去做決定，人就去規避這個責任。我覺得，這是未來有可能要去面對的議題和思考，那個燈如果換成機關槍，可能就會變成武器」。

●光州展出別具意義 盼產生對話可能性

藝術家鄭亭亭的作品「口述影像」，訪問了一名曾在戰地採訪過的攝影記者，並請3名不同表演者演繹出訪談內容。該名攝影記者目前是在台灣的外媒，拍攝「隱形的戰爭」，鄭亭亭表示，「那位攝影記者跟我說，他的韓國同事有一樣的感覺，他們都在拍一場看不見的戰爭」。

由於台灣與韓國在地緣政治中有些相近的地方，鄭亭亭說：「我也滿好奇對於韓國觀眾而言，是不是有共鳴的內容，所以非常期待。」

藝術家阮柏遠的展出作品為「刷圖_tw」、「在Fronta na maso之下，尋找鼻子」。他表示，這次展出2件作品，一件是討論台灣冷戰時期的軍事廢墟，另一件是討論捷克史達林紀念碑，「剛好這次作品是在光州展出，有點像是在後冷戰的3個不同全球性地點裡面，交叉產生對話的可能性」。