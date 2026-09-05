大馬旅展台灣館獲選重要合作夥伴 旅客：去過就愛上台灣

第59屆大馬國際旅展登場，台灣館獲選為大會重要合作夥伴，現場人氣強強滾，「花生捲冰淇淋」成為吸睛焦點。人潮中不乏曾赴台旅遊「回頭客」，有穆斯林直言：「只要去過台灣，就會愛上台灣。」

為期3天的馬來西亞國際旅遊展（MATTA Fair）從4日起在馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC）舉行。除大馬本地旅行業者外，包括台灣、日本、韓國等國均參與，積極爭取大馬旅遊市場，其中穆斯林客群更是布局重點。

台灣館（Taiwan Pavilion）今天舉行開幕式。觀光署國際組組長鄭智鴻表示，大馬是台灣在東南亞非常重要的觀光客源市場，台灣今年特別重視「重遊客群」，這些旅客不僅認同台灣，也願意付諸行動再次造訪。觀光署希望延續「老朋友帶新朋友」的口碑效應，吸引更多大馬旅客重遊台灣。

鄭智鴻並表示，在拓展穆斯林市場方面，大馬穆斯林人口比例高，也是台灣重視的客群，盼在既有華人旅客基礎上，進一步吸引更多穆斯林赴台，認識台灣多元旅遊魅力及穆斯林友善環境。

出席開幕式的駐馬代表連玉蘋指出，從台馬目前雙邊旅遊人數，也反映出雙邊互動關係非常密切；台灣與馬來西亞在投資、貿易、教育、文化與觀光等方面，也有相互依賴及緊密連結的關係。

曾多次赴台灣的穆斯林安迪卡（Atikah）表示，台灣是一個很美麗的國家，只要曾經造訪台灣，感受這塊土地的人文風情，就會深深愛上台灣。

穆斯林烏邁拉（Umairah）接受中央社記者訪問指出，她非常喜歡台灣，台灣是一個很有趣、很有魅力，也令人感到驚豔。若有機會到台灣旅遊，有很多不同選擇，不僅能品嚐清真美食，還可以登山、騎自行車環島。

她說，如果到台灣旅遊，會先到台北的商場逛逛，再前往其他景點，感受台灣的人文魅力。

台灣館這次推出九份的「花生捲冰淇淋」吸引民眾目光，將台灣特色小吃帶進大馬旅展。花生粉、冰淇淋與春捲皮的搭配，成為展場吸睛焦點，也讓穆斯林民眾透過味蕾認識台灣。

開幕式安排曾登上太陽馬戲團舞台的「鈴行者劇團」演出，發光的LED扯鈴隨著團員快速拋接，在舞台上劃出一道道光影，吸引現場民眾駐足觀看。

今年台灣館延續「Taiwan－Waves of Wonder（台灣魅力．驚喜無限）」主題及「台灣不打烊」行銷意象，首度邀請大馬穆斯林旅遊業者共同進駐。

台灣今年在萬事達卡－新月評等「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」中，獲評非伊斯蘭合作組織旅遊目的地全球第3名；台灣館在這次大馬國際旅展也被選為大會重要合作夥伴。

台灣代表團8日將赴柔佛新山舉辦B2B台灣觀光推廣會。