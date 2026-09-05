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印尼野火威脅棲地 紅毛猩猩母子獲救

中央社／ 雅加達5日綜合外電報導

印尼當局今天表示，棲息地遭到野火威脅的一對紅毛猩猩母子，本週稍早已成功獲救。

法新社報導，這個幅員遼闊的東南亞群島國家數週來持續對抗野火。野火造成婆羅洲（Borneo）和蘇門答臘（Sumatra）部分地區被煙霾籠罩，煙霾也加劇馬來西亞、新加坡和菲律賓的空氣污染。

西加里曼丹（West Kalimantan）自然資源保育局透過聲明表示，這對紅毛猩猩母子自7月在森林附近的農地被發現後，就一直受到當局留意。

隨著火勢向牠們的棲地蔓延，當局決定於3日將牠們撤離，送往由「印尼自然復育倡議基金會」（Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia，YIARI）管理的救援中心。

獸醫正密切監測牠們的健康狀況。初步檢查顯示，這2隻紅毛猩猩都沒有燒傷的跡象。

YIARI獸醫柯馬拉（Komara）在聲明中表示：「長時間暴露在濃煙中…可能影響紅毛猩猩的呼吸系統，尤其是在棲地煙霧濃度非常高的情況下。」

YIARI營運主管阿吉托．蘭丁（Argitoe Ranting）表示，在不到1個月內，西加里曼丹省道房縣（Ketapang）已有9隻紅毛猩猩因野火威脅而撤離。

根據西加里曼丹省自然資源保育局的聲明，1隻紅毛猩猩上週獲救後死亡，解剖結果顯示，死因可能是吸入煙霧。

印尼 野火

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