美農場送貨遇當街劫車！逾萬美元農作物全毀 網友眾籌送暖

美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）日前發生1起劫車事件。1個小型農場的員工運送新鮮農產品前往費城（Philadelphia）的農夫市集途中，突遭1名身穿醫護人員制服、赤腳的男子襲擊並劫走貨車。事件導致農場損失價值逾萬美元的農作物及設備，當地社區得知消息後迅速伸出援手，發起眾籌並火速籌得逾萬美元，助農場渡過難關。

費城街頭遇襲 司機挨拳慘被劫車

事發於8月中的1個周末，Hayday農場1名員工正駕駛滿載新鮮農產品的貨車，準備前往費城的1個農夫市集進行日常銷售。當貨車駛至東北費城羅斯福大道（Roosevelt Boulevard）與南安普頓路（Southampton Road）交界處等待號誌燈時，1名身穿醫護人員制服、赤着雙腳的男子突然跳上貨車車尾，並猛烈敲打車門。

據農場主人漢克·維滕貝格（Hank Whittenberg）透露，當時司機被迫將貨車停靠路邊並下車了解情況，雙方隨後發生激烈口角。該名男子突然發難，揮拳擊中司機面部，導致其眼睛周圍瘀黑受傷，隨後更趁機跳上駕駛座，將整輛載滿農產品、現金及營運設備的貨車強行駛離現場。

尋回失車滿目瘡痍 逾萬美元心血全毀

事件發生2天後，警方在1家名為Inn of the Dove旅館附近找到了這輛涉事貨車。漢克指出，貨車內部遭到大肆破壞與搜掠，除了裝有營業現金的錢箱、一批蜂蜜產品及電子磅被盜去外，車上多達50個大型哈密瓜、西瓜、粟米及特色辣椒等農產品亦被悉數盡毀並散落一地。

漢克形容，尋回貨車時車廂內瀰漫着農產品腐爛的刺鼻氣味。他初步估算，連同失竊的現金、設備以及被毀的農產品在內，農場的整體損失高達逾萬美元。此外，貨車的維修與徹底清潔消毒也需要數周時間，意味他們短期內無法正常運作。

眾籌送暖渡難關 農場主嘆「深感被愛」

農場團隊後來在親友的鼓勵下，漢克決定在網上眾籌平台GoFundMe發起募捐，冀能籌集資金以修復貨車並彌補部份經濟損失。籌款專頁設立後引起極大迴響，短短數天內便順利達標，甚至籌得超過1.1萬美元（約34萬新台幣）善款。

漢克接受傳媒訪問時表示，大眾的反應令人喜出望外，甚至讓他感動得熱淚盈眶，「大眾可能並不完全了解種植這些農作物需要耗費多少心血與時間，但他們的踴躍支持讓我深刻體會到費城民眾與我們並肩而立。雖然聽起來有些老套，但能夠感受到被愛，實在是一件非常美好的事」。目前，農場正積極進行貨車維修與清潔工作，期望能盡快重返農夫市集，以報答社區的鼎力支持。

延伸閱讀：

有片！男子挾持女友劫的士向警開槍 司機徒手奪槍獲讚：平民英雄

日本「山神」誤闖銀行！引騷動以為劫案 受保護等3小時才准捕獲

文章授權轉載自《香港01》