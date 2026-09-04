「共時的星叢」重現台日文化交會 台灣近代藝術展東京登場

匯集約200件台灣展品、約500件文獻資料及約100件日本作品的大型展覽「共時的星叢」，今天在東京都現代美術館舉行開展儀式。展覽以日治時期台灣藝文發展為主軸，跨越美術、文學、電影、音樂、戲劇與舞蹈等領域，重新梳理百年前台灣與日本交錯而複雜的文化關係。

「共時的星叢」以黃亞歷執導的紀錄片「日曜日式散步者」為起點，該片聚焦1930年代成立於台南的現代主義文學團體「風車詩社」，記錄一群在日本統治時期嘗試將超現實主義引入台灣、並以日文創作的詩人。

展場並加入黃亞歷執導的影像、反射材質及彷彿迷宮般的參觀動線，使空間本身成為連結作品、歷史與觀眾的媒介。

「共時的星叢」將於5日起正式開放參觀，展期至12月13日，開展儀式吸引台日藝文界人士出席。

東京都歷史文化財團理事長二宮雅也致詞時表示，展名中的「星叢」意指群星的聚集，也令人聯想到一顆顆散發獨特光芒的星星，跨越時代、地域與藝術類型，彼此建立關係。

他說，展覽將目光投向無法被既有敘事或單一歷史觀完全涵蓋的人物及其文化實踐，並期待展覽與每名觀眾不同的視角和生命經驗相互連結，共同形成嶄新的「星叢」。

二宮表示，在東京都現代美術館舉辦這項展覽，有助於深化台灣與日本之間的相互理解，也將帶來新的學習與交流，展現台日之間深厚的文化連結。

黃亞歷致詞時表示，這項展覽最早於2019年在國立台灣美術館展出，之後歷經全球疫情，一路走到東京。台灣團隊與東京都現代美術館團隊的合作，也已持續近3年。

黃亞歷表示，他在2012年因緣際會接觸台南「風車詩社」，之後以此為題材拍攝「日曜日式散步者」。這個由台灣與日本創作者組成的文學團體，開啟他對戰前歷史的想像。

他說，透過詩社成員的眼睛，可以看見百年前的台灣創作者如何置身現代化浪潮之中，透過藝術與世界同步對話。策展團隊也從斷簡殘篇的文獻尋找線索，由詩社延伸至不同藝術領域，重新發掘許多鮮為人知、默默耕耘的藝術家。

黃亞歷表示，所幸多年來有學界持續研究，加上藝術家家屬與典藏機構妥善保存，這些作品與文物才能跨越海洋，呈現在東京觀眾眼前。

至於展覽為何一定要來到東京，黃亞歷說，因為台灣與日本在戰前曾共同經歷殖民制度下、現代文明在地化衝擊，與文化認同等深刻課題，歷史與政治結構也深深影響當時的藝術創作。

他表示，然而這段文化交會的記憶，在戰後一度因政治高壓及語言斷裂而陷入沉寂。因此，展覽來到東京，並不是為了展示單向的影響，而是期盼開啟台日雙方「共時的對話」。

黃亞歷說：「唯有帶著反省與同理心，檢視前人在艱辛年代所做的努力，我們才可能在當代回歸對藝術價值的深刻探索，並真正理解今日民主與自由的可貴。」