台男涉在日本當車手！詐團冒充警察騙走7旬婦80萬現金

日本警方逮捕一名27歲台灣籍男子，懷疑他擔任「假警察」詐騙集團的取款車手，涉嫌從山形縣一名70多歲婦人手中騙走400萬日圓（約新台幣80萬元）現金。

山形放送報導，新庄警察署表示，遭逮捕的是居無定所、無業的台灣籍林姓男子。林男涉嫌與多名身分不明人士共謀，由集團成員冒充警察，致電一名居住在山形縣最上地區的婦人，謊稱「為了避免銀行帳戶內的現金被詐騙犯取走，必須由警方代為保管」。

詐騙電話從今年7月下旬持續至8月6日，婦人信以為真，依照指示將400萬日圓現金提出存放在自宅。警方認為，林男於8月6日前往取走現金，疑似擔任取款車手。

新庄警察署掌握案件後，與岐阜縣警方展開聯合調查，認定林男涉有重嫌，於9月2日在東京都大田區西蒲田一處住宿設施將他逮捕。

警方目前並未公布林男是否承認犯行，正持續追查其他共犯及詐騙集團的組織背景。