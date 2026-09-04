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全球人口快速老化 歷史首次年過65歲老年人比5歲以下幼兒多

聯合新聞網／ 綜合報導
目前全球65歲以上人口已超越5歲以下人口。示意圖／ingimage
目前全球65歲以上人口已超越5歲以下人口。示意圖／ingimage

人類正在迎來前所未有的人口轉變：全球65歲以上老年人口，如今已首度超過5歲以下兒童。美國人口普查局（U.S. Census Bureau）最新報告指出，出生率持續下降，加上平均壽命延長，正讓全球人口快速老化

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國人口普查局報告顯示，截至2025年，65歲以上人口已占全球總人口約10.5%，超越嬰幼兒與學齡前兒童所占比例。這個人口結構的「分水嶺」比人口學家原先預期更早出現。

全球人口老化已不只是富裕國家的問題。目前全球約71%的人口生活在生育率低於或等於「人口替代水準」的國家。所謂人口替代水準，是指平均每名女性一生生育約2.1名子女，才能讓一代人的人口大致由下一代接替。生育率若長期低於這個數字，人口便可能逐漸萎縮，老年人口占比也會隨之上升。2013年時，只有43%的人口生活在這類國家，如今比例已大幅增加。中國、印度、孟加拉、墨西哥與越南等5個人口大國，也都已低於人口替代水準。

與此同時，全球65歲以上人口持續快速增加。2025年約有8.52億名65歲以上人口，預計到了2060年將增加至20億，約占這段期間全球人口淨增量的55%。全球總人口則預計從2025年的81.3億增加至2060年的102.3億，意味著屆時地球上每5人就有1人年滿65歲。

人口老化速度在開發中國家尤其驚人。2025年至2060年間，全球65歲以上人口預計增加134.7%。仍是全球最年輕大陸的非洲，老年人口更可能增加315%，從6,000萬人暴增至2.49億人，甚至超過歐洲預估的2.14億人。亞洲則將迎來最大規模的老年人口增加，65歲以上人口預計從4.87億增至12.4億；拉丁美洲與加勒比海地區則預計增加158%。

人口學上的這場巨大轉變，也意味著未來可能有越來越少的工作人口，需要支撐越來越多的退休人口，對各國醫療、退休金與社會福利制度形成前所未有的壓力。

人口 老化 人口普查 生育率

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