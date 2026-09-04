登聖母峰竟害冰川融化？研究：基地營2千人尿液理論上可融154噸冰

每年有數千名登山客挑戰聖母峰，但這樣的人類活動卻可能對冰川造成影響。一項最新研究發現，光是登山客、健行者與工作人員排出的尿液，理論上就可能為聖母峰基地營附近的昆布冰川（Khumbu Glacier）提供足以融化154公噸冰塊的熱量。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，昆布冰川海拔約5,364公尺，是全球海拔最高的冰川之一，也是聖母峰基地營所在地。尼泊爾測量局研究團隊以2023年春季為研究對象，當時約有2,127人在基地營停留，平均待上50天。

研究人員估算，每人每天平均排尿約3.181公升，換算下來，這群人在整個季節排出的尿液總量約達33.8萬公升。由於人體尿液溫度約37°C，而高山冰層長期維持在攝氏零度以下，研究團隊計算後認為，這些熱量理論上足以融化約154公噸冰。

不過，這個數字其實是「最極端估算」。研究假設尿液釋放的所有熱量都傳給冰層，但現實中部分熱量可能因滲入碎石、地表逕流及其他散熱過程流失，因此實際融冰量很可能低於154公噸。

目前登山客使用藍色桶子收集糞便，但尿液仍直接排放到冰面。研究團隊因此建議，未來可考慮將聖母峰基地營遷往沒有冰層的地點，以減少人類活動對冰川造成的壓力。