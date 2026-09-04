瘦瘦針能讓女性多活近10年？ 研究發現注射老鼠壽命延長11%

瘦瘦針不只能幫助控制體重，未來或許還可能影響老化速度。一項最新研究發現，年長雌性老鼠接受司美格魯肽（semaglutide）治療後，不僅肌肉與腦部功能改善，壽命也延長約11%。若同樣效果能在人類身上成立，換算英國女性平均壽命，理論上可能多活9年以上。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究團隊來自美國加州大學柏克萊分校，他們讓已經活到預期壽命75%的20個月大雌性老鼠接受司美格魯肽注射，20個月大老鼠換算人類年齡相當於62歲。

司美格魯肽是瘦瘦針胰妥讚（Ozempic）和週纖達（Wegovy）的主要成分。連續注射3個月後，老鼠的肌肉與腦部功能有所改善，發炎程度降低、血糖控制變好，傷口癒合能力也提高。持續用藥直到生命終點的老鼠，平均比未接受注射的老鼠多活約100天，相當於壽命增加11%。

研究人員進一步將牠們與「限制熱量攝取24%」的另一組老鼠比較。兩組出現許多類似效果，但使用司美格魯肽的老鼠在記憶力與血糖控制方面表現更好，顯示GLP-1藥物的作用可能不只是單純讓人吃得比較少。

不過，這項研究不能直接證明瘦瘦針能增加人類壽命。由於目前研究對象只有雌鼠，而老鼠與人類在壽命、老化機制及生理構造上都有差異，因此研究團隊表示，未來還需進行人體試驗，才能證明瘦瘦針是否真的有此療效。

專家表示，如果未來證實GLP-1藥物確實能延緩人類老化，可能代表這類藥物的用途不只在減重與糖尿病治療。不過，讓健康的年長者長期使用藥物來延長壽命是否安全，目前仍有許多問題有待釐清。