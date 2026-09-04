印尼林火煙霾壟罩大馬 砂拉越西連地區進入緊急狀態

馬來西亞首相辦公室今天表示，鄰國印尼林火產生的危害性煙霾將空氣污染推升至危急等級。馬來西亞今天宣告砂拉越的西連（Serian）地區進入緊急狀態。

綜合法新社與路透社報導，進入緊急狀態的範圍涵蓋馬來西亞婆羅洲的西連地區，並已獲得國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）核准。當局將從7日開始關閉當地647所學校，至少持續到週末。

大馬砂拉越州受到島上印尼一側林火的嚴重影響，煙霾迫使該州部分地區學校停課。

馬來西亞官方將空氣污染指數（API）超過300歸類為危險級，達到500則是宣布緊急狀態的門檻。政府數據顯示，西連今天的API達到519。

首相辦公室在聲明中表示，國家元首蘇丹依布拉欣在聽取安華（Anwar Ibrahim）與砂拉越州總理阿邦佐哈里（Abang Johari）建議後，發布緊急狀態宣告。

聲明指出：「鑑於煙霾情況已達到危害公共健康與安全的空氣污染水平，蘇丹依布拉欣已同意宣告砂拉越西連地區進入緊急狀態。」