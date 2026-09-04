金氏世界紀錄認證！全球最高齡女性理容師過世 日本人瑞終年109歲

日本栃木縣人瑞箱石shitsui去年被金氏世界紀錄認證為「全球最年長的在職女性理容師」。她上週中風後被緊急送醫，不過仍在本週稍早宣告不治，結束109年的人生。

栃木電視台（GYT）報導，箱石的長女充子表示，母親8月25日在宇都宮市內的長照機構中風，被緊急送醫，不過仍在9月1日下午1時20分宣告不治，享嵩壽109歲。

箱石1916年出生於栃木縣那珂川町，並在19歲時取得理容師執照。她的丈夫1944年從軍後不幸戰死。在這之後，箱石便以理髮維生，一手拉拔兩個孩子長大。

箱石在高齡104歲時，成為栃木縣內最年長的奧運火炬手。儘管東京奧運因為COVID-19疫情延期一年，不過她為了傳遞奧運聖火，持續練習兩年，每天在住家附近步行近千步。

2025年3月，她被金氏世界紀錄（Guinness World ofRecords）認證為「全球最年長的在職女性理容師」。

而箱石對工作的熱情，不隨年紀增長而衰退。根據日本媒體去年4月公布的採訪影片，箱石動作流暢，幫客人理髮時應對自如，精神矍鑠。

朝日電視台報導，栃木縣知事福田富一聽聞箱石離世後表示，「她堅毅的人生態度，帶給許多縣民勇氣與希望。她以實際行動展現終身在職的精神，我對於她一生的功績，致上深深敬意。同時也由衷向遺族致哀，並謹祈逝者安息。」