企鵝年末正式畢業…JR東日本將公布Suica接班3候選 網路投票決定

JR東日本將於近期公布交通IC卡Suica（西瓜卡）的吉祥物候選名單，正式接替從2001年以來備受喜愛的Suica企鵝。JR東日本將就3個候選角色舉行網路投票，並於11月公布結果。

「日本經濟新聞」報導，JR東日本在2025年11月宣布Suica企鵝將在2026年度末「正式畢業」。今年2月，JR東日本成立後繼吉祥物遴選委員會，由作家小山薰堂擔任主席，成員還包括模特兒市川紗椰、藝術家筱原友惠等人。

原先提出了約10個角色草案，近期遴選委員會將其縮減至3個候選，JR東日本不會參與選定過程。遴選委員會預計將候選名單告知JR東日本，再由JR東日本於近日對外公布。

JR東日本預計在9月內針對一般消費者舉行網路投票，得票最多的將成為新吉祥物，投票方式等詳細資訊屆時也將一併公布。

投票結果將於11月18日公布，這天是Suica於2001年開始提供服務的日子。2027年3月則將舉行吉祥物交接的「交棒儀式」。

JR東日本更換Suica吉祥物，是為了象徵Suica功能改革。JR東預計秋季導入掃碼支付工具teppay，2027年春季則計畫推出名為「地方Suica」的地區限定功能。Suica未來將不再只是用於進出車站閘門及小額支付，功能範圍將大幅擴充。

不過，Suica企鵝自2001年登場以來，不論是否為JR東日本的使用者都深受喜愛。這個角色由繪本作家坂崎千春設計，以討喜可愛的外型擁有大批粉絲。

Suica企鵝也曾出現在電視廣告及各式周邊商品中，對提升Suica的知名度貢獻甚廣。JR東日本宣布企鵝「畢業」後，社群媒體等平台隨即出現大量不捨聲音，甚至有人要求撤回畢業決定。

因此，JR東日本展開名為Penguin Years的活動，向粉絲及Suica企鵝表達感謝。11月，山手線將推出Suica彩繪列車；10月30日至11月4日也將在東京上野站舉辦Suica粉絲活動，並販售特別周邊商品。

位於JR新宿站附近的Suica企鵝銅像，未來將何去何從也受到關注。目前也有方案考慮將銅像遷移至位於埼玉市、由JR東日本等單位營運的鐵道博物館。

後繼吉祥物的設計目前尚未公布，不過JR東日本今年3月曾進行問卷調查，集團旗下公司員工也在調查對象之列。該問卷共有1萬人回答，其中4成表示「希望是動物」。此外，也有人希望是「虛構生物」或「鐵道、機械風格的機器人」。

JR東日本表示，「不會依照這個結果來決定」，但遴選委員會可能將問卷結果作為參考。

問卷也問到受訪者對新吉祥物的期待及形象。約半數受訪者希望新角色具有「親切感、療癒感」；此外，也有許多人希望「像過去一樣活躍於各個地方」，以及「能夠製作成周邊商品」。