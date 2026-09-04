50多名新加坡人因傳銷在廣西被捕 中國大陸稱依法查處

中國在廣西針對傳銷活動及相關違法行為展開執法行動，逮捕並扣留52名新加坡公民。中國外交部今天對此表示，中方依法查處外國公民違法犯罪案件。

陸媒澎湃新聞報導，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應新加坡媒體表示，「中方依法查處在華外國公民違法犯罪案件，並充分保障當事人合法權利」。

另據新加坡聯合早報，據信這是目前為止涉及最多新加坡人在海外被捕的單一事件。

報導稱，這類傳銷一般打著「國家暗中支持的資本運作項目」等幌子招攬參與者，聲稱投入約人民幣6萬9800元後，透過發展下線，最後可獲得1040萬元回報。

報導表示，中國相關部門和執法機關多年來對長期出現在廣西南寧、北海等地、俗稱「1040陽光工程」的傳銷活動進行許多打擊和取締行動，並逮捕多名嫌犯。