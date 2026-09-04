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發射首枚地球同步軌道成像衛星 印度太空機構：非間諜衛星

中央社／ 新德里4日專電
度太空研究組織主席納拉揚（V Narayanan）說：「我很高興地宣布，GSLV F17運載火箭，已成功、精確地，將先進的地球觀測衛星EOS-05送達預定軌道。」 路透社
度太空研究組織主席納拉揚（V Narayanan）說：「我很高興地宣布，GSLV F17運載火箭，已成功、精確地，將先進的地球觀測衛星EOS-05送達預定軌道。」 路透社

印度一枚搭載地球觀測衛星火箭今天凌晨升空，這是印度首枚地球同步軌道成像衛星，印度太空研究組織主席納拉揚強調，此衛星將幾近即時影像送回，供農業、災害管理等用，但絕非所謂「間諜衛星」。

新德里電視台（NDTV）報導，印度GSLV F17火箭今天凌晨2時55分自薩蒂什達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）升空，將印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation）的地球同步軌道（GSO）成像衛星EOS-05送上天際。

在經歷2021年相關任務失敗後，這次任務的成功讓印度大為鼓舞，印度太空研究組織主席納拉揚（VNarayanan）說：「我很高興地宣布，GSLV F17運載火箭，已成功、精確地，將先進的地球觀測衛星EOS-05送達預定軌道。」

EOS-05重量超過2300公斤，是GSLV F17火箭迄今搭載最重的衛星，最終將在距離地球約3萬6000公里的地球同步軌道運作，拍攝地球影像並傳回印度。

印度經濟時報（The Economic Times）報導，納拉揚表示，EOS-05衛星是印度首枚地球同步軌道成像衛星，它將為印度提供「戰略資料」，他說：「這對印度的航太計畫來說，是項重大的成就。」

納拉揚指出，EOS-05衛星會持續觀測印度，它的用意是要保障印度民眾的安全，並非所謂「間諜衛星」。

參與這次任務的資深科學家告訴印度經濟時報，EOS-05衛星猶如是印度的「天眼」，能提供幾近即時影像，幫助印度在包括農業、災害管理等面向上，做出更好的因應。

納拉揚表示，這個財政年度內，還有6次發射衛星的計畫，其中包括導航衛星NVS-03。

印度 衛星 太空 火箭

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