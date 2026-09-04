印尼免費供餐釀2000師生中毒 人權機構籲警方調查

印尼最高人權機構今天呼籲警方調查近期多起食物中毒事件。這些事件與總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）主打的學生免費供餐計畫有關，本週已造成2000人生病。

路透社報導，在印尼至少兩座主要島嶼發生的數起個案中，約2000名師生因食用政府發放的午餐而感到身體不適。這項供餐計畫為總統普拉伯沃去年推出的消除營養不良政策的一環。

印尼獨立人權機構國家人權委員會（KomnasHAM）在聲明中表示：「獲得食物的權利，特別是確保食用安全食物的權利，屬於基本人權。」

委員會表示：「如果沒有嚴格的衛生標準…國家推動的營養干預計畫將失去道德正當性。」

國家人權委員會呼籲警方對這些食物中毒案件展開調查，但未提供進一步細節。印尼國家警察尚未立即回應置評請求。

國家人權委員會也呼籲負責監督這項計畫的國家營養局，暫停涉嫌導致食物中毒事件的供餐廚房運作。

印尼地方媒體「羅盤報」（Kompas）報導，南蘇拉威西省（South Sulawesi）塔納托拉雅（Tana Toraja）約170名學生和教師昨天食用免費餐後也出現不適，此前中爪哇省（Central Java）、東爪哇省（East Java）及西蘇門答臘省（West Sumatr）已陸續傳出超過1700起病例。（編譯：陳昱婷）1150904