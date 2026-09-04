洪災後的思念 走過尼泊爾偏鄉 我學會知足

從尼泊爾回來後，我才明白我們擁有的如此之多

8月23日，我從尼泊爾回到台北，沒想到，短短兩天後，尼泊爾便遭遇嚴重洪災。

看著新聞中的災情，我的心情格外沉重。因為就在幾天前，我還走在那片土地上，看著山巒、寺院與街道，也看著當地居民和孩子們純真的笑容。

尼泊爾是佛陀誕生之地。這片擁有深厚信仰與文化的土地，如今卻再次面對大自然無情的考驗。對原本生活與醫療資源就相對匱乏的偏遠地區而言，一場天災帶來的影響，往往比我們想像得更加漫長。

我對尼泊爾的感受，不只來自這一次旅行。

去年，我曾跟隨 HCOOP (台灣健康合作發展組織）前往尼泊爾偏遠地區義診。那一次，我第一次如此近距離地看見：原來我們在台灣習以為常的醫療、教育、乾淨的水、穩定的電力，甚至每天刷牙這樣簡單的生活習慣，在世界的另一個地方，都可能是難以取得的資源。

台灣健康合作發展組織的義診團在尼泊爾加德滿都郊區的一所學校戶外的棚架下為學生們看診。圖／楊秀惠提供

尼泊爾的電力供應並不穩定，經常停電。即使住在市區的飯店，也可能一天停電好幾次，更不用說偏遠鄉村。對我們而言，隨時可以使用的燈光、冰箱、熱水與網路，在那裡都不是理所當然。在一些偏遠山區，許多孩子長期缺乏足夠的營養、醫療與學習資源。

最讓我驚訝的是，有些孩子在口腔檢查時詢問年紀時回答已13、14歲，但身形看起來卻像只有7、8歲，瘦弱而矮小。生活與營養資源的不足，真實地反映在他們正在成長的身體上。而更讓我心疼的，是他們的牙齒。

小朋友躺在床上張開口，準備接受醫師的檢查。圖／楊秀惠提供

許多孩子從小沒有刷牙的習慣，也缺乏基本的口腔衛生與牙科醫療資源。對他們而言，一顆乳牙或恆齒出了問題，往往沒有我們熟悉的定期檢查、補牙或根管治療可以選擇，只能在疼痛中拖延，直到牙齒嚴重蛀蝕，甚至最後只能拔除。去年短短兩天的偏鄉義診，醫療團隊就拔除了接近 100顆牙齒。

有些孩子的蛀牙已經深到牙髓，甚至神經外露。即使疼痛難忍，也因為現場醫療設備與後續照護條件有限，只能先接受必要的止痛與消炎處置。那一刻我才真正明白，我們在台灣覺得再平常不過的「牙痛就去看牙醫」，對世界另一個角落的孩子而言，都可能是一件很奢侈的事。

兩位小沙彌接受醫師們的檢查。圖／楊秀惠提供

義診期間，還發生了一件讓我至今想起來仍會笑的事情。有一位大約60歲的患者，長年累積的牙結石已經結成厚厚的黑色硬塊。跟診的牙醫師一邊處理，一邊問我：「妳是做什麼行業的？」我開玩笑回答：「挖礦的。」牙醫師馬上笑著說：「那妳今天挖到寶了！這個牙結石很多！」大家都笑了。

那是一個非常炎熱的下午。我們就在臨時搭起的棚子裡看診。現場沒有冷氣，每個人幾乎都滿頭大汗，卻沒有人抱怨。因為當你真正看見那些需要幫助的人，就會突然覺得自己的辛苦很小。

尼泊爾許多偏遠地區的生活條件，和我們熟悉的城市生活有很大的距離。有些地方電力並不穩定，家中沒有太多電器，更不用說完善的冷藏設備。走過路邊市集，可以看到雞肉等生鮮食材從早晨一路擺到下午。在我們習慣的生活環境裡，很難想像這竟然是另一群人的日常。有些家庭因為經濟與生活條件有限，會將孩子送到寺院，由寺院協助照顧與教育。

綠色葉子做的盤子，是當地人買來供佛使用的盤子，結束後會帶回家吃飯使用。圖／楊秀惠提供

我遇見的小沙彌們，生活非常簡單。他們早晚念經、做功課，物質條件並不豐富，飲食與生活也十分簡樸。還有一個畫面，至今一直留在我的心裡。當地許多孩子和小沙彌，腳上只有一雙拖鞋。有些拖鞋已經穿得破破爛爛，鞋底磨薄了、鞋面裂開了，還是繼續穿。不是因為捨不得換，而是因為——那可能就是他們唯一的一雙鞋。他們沒有球鞋、沒有皮鞋，也沒有一雙可以在冬天保暖的鞋子。即使到了寒冷的冬季，腳上仍然穿著同一雙拖鞋，腳趾就這樣露在冷空氣裡。對我們而言，選鞋可能是每天出門的裝備，對他們而言，卻可能是必須一直穿到真的不能再穿，才有機會更換的生活必需品。看到那些露在破拖鞋外的小小腳趾，我心裡很難受。原來我們鞋櫃裡再普通不過的一雙鞋，也可能是另一個孩子生活裡很珍貴的東西。

小沙彌耐心等候檢查。圖／楊秀惠提供

可是奇妙的是，他們的笑容卻很多。他們非常有禮貌，也非常活潑。看到人時，他們會靦腆地笑；孩子們玩在一起時，又笑得毫無保留。那種笑容很有感染力。你原本以為自己是去幫助他們，到最後卻常常發現——被療癒的，其實是自己。

尼泊爾聖約瑟中學（St. Joseph's School）位於加德滿都郊區，是一所收容當地約 400 名貧困學童（年齡約 3 至 18 歲）的重要教育機構。圖／楊秀惠提供

也就是在那裡，我第一次如此深刻地體會到：原來，不為賺錢而工作，是一件非常快樂的事。沒有訂單、沒有業績，也沒有任何商業上的回報。可是當一天結束，你知道有一個人少痛了一點，有一個孩子今天得到了一點幫助，那種滿足感非常真實。

也因為去年的經驗，這一次再去尼泊爾之前，我特別準備了不少餅乾和泡麵。原本擔心自己不習慣當地的食物與烹調方式，沒想到這一次，我每天都吃得很開心。有時候，桌上不過就是簡單的兩菜一湯，我卻真心覺得：這已經是一頓非常豐盛的大餐。不是食物改變了，是自己的心改變了。當你曾經看見有人一天只能好好吃上一頓飯，就會知道眼前的一碗熱湯、一盤青菜，都不是理所當然。

如今尼泊爾遭遇洪災，我想到的不只是新聞畫面裡被沖毀的道路與房舍，而是那些我曾經見過的臉。那些在山區生活的孩子、穿著僧袍的小沙彌、排隊等待看診的老人，以及在艱困環境裡依然笑著生活的人們。對原本資源就不足的地方而言，一場洪水帶走的不只是房屋和道路，更可能讓原本已經有限的食物、醫療與教育資源變得更加匱乏。

尼泊爾鄉下的山景風光。圖／楊秀惠提供

這場災難也再次提醒我：我們所擁有的，其實比自己以為的多得太多。在台灣，我們打開水龍頭就有乾淨的水；天氣炎熱，可以吹冷氣；牙齒疼痛，可以找牙醫；孩子可以接受教育；食物吃不完，可以放進冰箱。即使停電，通常也只是短暫的不便。我們的鞋櫃裡，也許還放著好幾雙很久沒有穿過的鞋。這些每天看似理所當然的小事，在世界的某些角落，依然不是每個人都能擁有的日常。

亞卡藝術館執行長楊秀惠和剛拔牙的小朋友合影。圖／楊秀惠提供

我寫下這些，不是希望大家因為比較而產生罪惡感。而是希望在看見遠方的苦難時，我們也能重新看見自己生活中的幸福。如果我們還有能力，也許可以多關心一點、多分享一點、多付出一點。尼泊爾教給我的，不只是「知足」。而是當我們知道自己已經擁有很多之後，是否也願意把手上擁有的一點點，分享給真正需要的人。

願洪水早日退去，願受災的人們平安。也願那些曾經對我露出燦爛笑容的孩子們，依然能夠好好吃飯、好好長大。

有些旅行，讓我們看見世界；有些旅行，卻讓我們重新看見自己的生活。尼泊爾，給我的正是後者。