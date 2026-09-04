繼澳洲後全球第2國 紐西蘭核准MDMA治療PTSD

紐西蘭兩名精神科醫師今天獲准，可向創傷後壓力症候群（PTSD）患者開立藥用級MDMA（俗稱搖頭丸）。

法新社報導，紐西蘭藥品暨醫療器材安全管理局（Medsafe）這項決定，讓紐西蘭成為繼2023年的澳洲後，全球第二個核准將這類派對毒品用於治療PTSD的國家。

去年曾力挺核准迷幻蘑菇治療重度憂鬱症的紐西蘭副總理西莫（David Seymour）說：「PTSD摧毀許多人的生活，且很難治癒。」

他說：「透過迷幻藥輔助療法，MDMA在治療PTSD方面可能非常有效。」並強調紐西蘭正致力讓更多患者能獲得「創新療法」。

PTSD是一種心理健康疾病，通常在人們經歷或受到死亡、戰爭、性侵等創傷事件後產生。

美國食品暨藥物管理局（FDA）在2024年拒絕批准MDMA醫用，認為還沒有足夠證據證明安全性或有效性，但相關臨床試驗目前仍在進行中。

美國現在針對PTSD的藥物治療選擇相當有限，僅有兩款抗憂鬱藥物可用；這兩種藥物都需經過約3個月的用藥才會產生療效，而且患者對藥物的反應不一。

以色列去年一項研究發現，在哈瑪斯（Hamas）2023年10月發動攻擊、造成數百人死亡的諾瓦（Nova）音樂節上，有服用MDMA的狂歡者所承受的創傷衝擊可能因此獲得一定程度的緩解。

紐西蘭衛生部說明，MDMA輔助療法將會搭配心理治療同步進行，也明令不讓患者將藥物帶回家服用。

衛生部說：「整個療程屬於整體治療計畫的一環，必須在受控的臨床環境下，由獲授權的精神科醫師親自監督進行。」還強調所有接受此療法的患者須年滿18歲。