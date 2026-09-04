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菲律賓前8個月國際遊客增 台人突破15萬人次排名第7

中央社／ 馬尼拉4日專電

菲律賓觀光部（DOT）資料顯示，今年1月至8月累計迎接411萬人次國際遊客，較去年同期增加3.7%；美國是菲律賓最大遊客來源市場，台灣則以15萬4957人次排名第7。

根據觀光部資料，今年前8個月期間，來自美國的遊客計達81萬8318人次，韓國以72萬7379人次居次、日本以35萬191人次排列第3。

這段期間，菲律賓其他前10大遊客來源市場依序為：中國31萬88人次、澳洲23萬4156人次、加拿大23萬1972人次、台灣15萬4957人次、英國13萬2370人次、新加坡12萬6812人次，以及印度7萬7883人次。

和去年同期相比，國際遊客來源成長幅度最大的是中國，達69.15%；其次是印度32.20%；萎縮最大的則是韓國，減少17.42%。

今年前8個月台灣15萬4957人次，去年前8個月台灣遊客有14萬1346人次，和去年同期相比，成長9.63%。旅遊業者認為，菲律賓延長給予台灣遊客14天免簽證待遇，可能是帶動因素之一。

菲律賓於2025年迎接了644萬人次的國際遊客及歸國菲僑，觀光收入估計達6940億披索（約新台幣3526億元），菲律賓觀光部希望這個數字可於今年突破700萬人次。

為達成此目標，菲律賓觀光部正加強品牌經營、擴大免簽待遇，洽談開闢包機或直航航班以及國外宣傳活動。

此外，菲律賓觀光部1日與一家知名渡假城業者簽署合作備忘錄，把現場演出、文化表演、美食及其他休閒體驗融入旅遊發展，希望讓旅客延長停留時間、提高消費並增加重遊意願。

菲律賓觀光部長馬賽（Dita Angara-Mathay）說，娛樂成為旅客選擇造訪及重返一個目的地的重要誘因，這項合作也將展現菲律賓人的才華與創意，並為表演團隊等創意產業提供更多發展機會。

菲律賓 遊客 印度

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