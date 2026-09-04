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印尼免費營養午餐釀1700人中毒！烤雞有黏液 爆凌晨3點就做好

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼政府祭出的「免費營養午餐」政策爆發大規模食物中毒。示意圖／AI生成
印尼政府祭出的「免費營養午餐」政策爆發大規模食物中毒。示意圖／AI生成

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）近日推動耗資129.4億美元（折合台幣約4,121億元）的免費營養午餐計畫，原本是為了改善千萬名兒童的營養，卻爆發出大規模的食安事件，最近一起是中爪哇省（Central Java）有777名師生食物中毒，短短1週就有超過1700人出現腹瀉、嘔吐症狀，讓這項政策備受質疑。

根據「路透」報導，印尼政府推動的免費營養午餐計畫，原本是為了改善數千萬名兒童的飲食健康，但這耗資數十億美元的政策，被指控貪腐、更換計畫領導階層等，以及現在出現大規模食物中毒問題。中爪哇省拉森（Lasem）的一所高中校長朱哈爾圖蒂克（Juhartutik）指出，在9月2日有752名學生跟25位教師吃了免費午餐後，就出現腹瀉跟嘔吐的狀況，校長表示，當天學生吃的餐點是烤雞，但在餐點分發之前，有一名試吃員就發現雞肉疑似不新鮮，出現「黏液、滑溜溜的」。

朱哈爾圖蒂克表示，有將帶黏液的雞肉放到另一邊，廚房業者透露「食物是凌晨3時煮好的，學生到中午才食用」。所幸食物中毒事件發生後，大部分有症狀的學生都返家了。

除了中爪哇省出現食物中毒案例外，東爪哇省（East Java）西多阿佐（Sidoarjo）官員赫拉瓦蒂（Herawati Yuwantina）透露，當地有664名學生在1日吃完午餐後身體不適。國會議員查爾斯（Charles Honoris）也提到，2日另外兩起事件中，東爪哇省恩甘朱克（Nganjuk）有49人、西蘇門答臘省（West Sumatra）阿甘（Agam）地區有237人發生食物中毒。針對接二連三的食物中毒事件，查爾斯批評「這是整個政策的失敗」，並指出食物保存方式不當，煮熟的餐點延遲送達學校，都是食物中毒的可能原因。

負責監督這項計畫的國家營養署尚未立刻回應此事，不過他們已經在2日暫停營運與食物中毒事件有關的廚房。而負責監督此計畫的署長蘇達里約諾（Sudaryono）在國會聽證會上強調，這些食物中毒案例會被嚴肅處理。

印尼 營養午餐 中毒

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