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尿失禁竟用強力膠「封尿道」！41歲男下腹痛到就醫 醫生切開驚見10cm硬塊

香港01／ 撰文／艾曼達
一名患有尿失禁的伊朗男子偷偷將強力膠水滴入尿道，試圖阻擋漏水。示意圖／AI生成
一名患有尿失禁的伊朗男子偷偷將強力膠水滴入尿道，試圖阻擋漏水。示意圖／AI生成

病急也不能亂來！伊朗發生1宗十分罕見的極端醫療事件，1名男子因小便失禁，竟自行將強力膠滴入尿道「封口」，結果膠水在其體內完全硬化，導致尿道徹底封死，而其下腹出現劇痛需求醫。醫生最終將男子的龜頭切開，然後持續使用生理鹽水沖洗，最終順利夾出長達10厘米的棒狀膠塊。目前患者已恢復正常排尿功能，並且完全康復。

男子為治尿失禁　用強力膠「封尿道」

綜合外媒報導，伊朗1名41歲男子飽受尿失禁困擾約1個月，在無計可施下，竟將強力膠滴入尿道「封口」，而且持續滴膠長達2周。起初漏尿情況確實有所改善，但在停用膠水4天後，男子開始出現排尿困難、下體有灼燒感等症狀，最終完全無法排尿。直到恥骨上方與下腹劇痛了整整1周，他才前往醫院求醫。

尿道已完全被膠塊封死

醫生在男子的陰莖內摸到堅硬異物，尿道口亦有乾燥膠塊殘留。醫療團隊曾嘗試使用膀胱鏡進行內視鏡檢查，但尿道已完全被膠塊封死。醫療團隊考慮到尿道黏膜組織極為脆弱，若使用丙酮等化學溶劑解膠，會灼傷尿道並發生嚴重感染，最終決定進行外科手術處理。

醫療團隊確認該名患者並無精神疾病史

醫生切開沖洗15分鐘夾出10cm硬塊

手術過程中，外科醫生在患者龜頭處切開一道切口，並使用生理鹽水持續沖洗尿道長達15分鐘，待硬化膠塊與尿道管壁分離後，順利用鑷子完整取出長達10cm的棒狀硬塊。經縫合後，患者已恢復排尿功能，並於6周後完全康復。事後，醫療團隊確認該名患者並無精神疾病史。

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文章授權轉載自《香港01》

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