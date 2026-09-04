赴陸科技取經 外企掀熱潮

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

大陸在人工智慧、機器人和電動車等領域快速發展，吸引越來越多外國投資人、企業家付費參訪當地工廠，掀起一股赴陸「科技取經」熱潮，希望近距離了解大陸科技與製造實力。路透報導，部分投資人不惜花費數千美元，爭取難得的參觀機會，希望親眼觀察這場可能重塑全球產業格局的科技變革。

據報導，上海數據研究公司百觀執行長吳冕卿已為廿多名投資人、企業家和企業高層安排兩次考察團，五天行程收費最高達一萬五千美元（約新台幣四十七萬元），約一半參加者來自東南亞

吳冕卿說，人們如今開始把大陸視為研究和學習的對象，這種趨勢在幾年前幾乎不存在。上海科技考察機構GloPen今年接獲的諮詢量增五成，客戶主要來自歐洲和新加坡，目前每月安排超過一百次單日企業參訪。

報導指，這些考察團通常走訪北京、深圳、上海、杭州和合肥等工業重鎮，了解電動車、電池、人工智慧及機器人產業發展。深圳是這股熱潮的重要目的地。當地外國訪客去年增加七成，今年第一季再增逾三成，截至八月入境人次已超過五百萬。旅居深圳十一年的捷克企業家斯梅卡爾說，幾乎每天都有外國新創企業創辦人聯繫他，希望到深圳參訪。

科技 上海 東南亞

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