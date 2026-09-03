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排卵期更愛買精品？研究發現：女性「炫富慾」可能跟生理週期有關

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現女性在排卵期時更願意購買精品。示意圖／ingimage
研究發現女性在排卵期時更願意購買精品。示意圖／ingimage

一項最新研究發現，女性在每月排卵期前後，可能更容易被Gucci、Louis Vuitton、Chanel等精品吸引，甚至更傾向購買能在公開場合展現身分與品味的奢侈品。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自韓國與美國的研究團隊推測，女性在排卵期、也就是月經開始前約兩週，可能更重視能吸引異性注意的奢侈品。這段期間女性的雌激素與生育力達到高峰，過去研究也發現，排卵期女性的性動機可能提高。

研究團隊進行了三項實驗。第一項讓女性畫出各種精品Logo，結果發現，接近排卵期的女性畫出的Logo明顯更大。第二項則詢問她們想購買什麼，結果顯示，排卵期女性對於在公開場合使用的精品興趣增加，但對私下使用的精品沒有同樣變化。

第三項實驗中，接近排卵期的女性更常選擇價值100美元（約新台幣3,200元）的精品品牌禮券，而非平價品牌。不過，當研究人員告訴她們「男性不會注意女性穿什麼名牌」後，即使處於排卵期，她們選擇精品的意願也隨之下降。

研究團隊認為，排卵期對精品的偏好並不是單純「更想買昂貴的東西」，而是具有社交策略性。當女性認為精品能被男性看見並產生吸引力時，這種偏好才會變得更強。

至於女性究竟想吸引男性，還是藉精品展現自己的擇偶標準，科學界仍有不同說法。有人認為，昂貴精品能向其他人傳達「我不是隨便找對象」的訊息；另一種理論則認為，女性也可能藉由精品向其他女性展示伴侶的經濟能力。

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