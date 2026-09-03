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影／印尼新吊橋啟用官民蜂擁慶賀 瞬間橋坍釀數十人尖叫墜河

聯合新聞網／ 綜合報導
印尼一座吊橋才剛啟用就因乘載不了使用人數而坍塌。示意圖／ingimage
印尼一座吊橋才剛啟用就因乘載不了使用人數而坍塌。示意圖／ingimage

印尼西爪哇一座新落成的吊橋才剛舉行啟用儀式，就因人潮過多突然傾斜坍塌，數十名村民與官員瞬間跌入下方河中。所幸事故沒有造成人員死亡，但包括地方首長在內，多人受到擦傷等輕傷。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事故發生於8月30日，印尼邦格南丹縣（Pangandaran Regency）的朋佩特吊橋（Pongpet Suspension Bridge）舉行剪綵儀式。這座全長約60公尺、距離河面約3公尺的新橋，原本是為了改善馬加辛塔村（Margacinta Village）居民的交通而建的。

儀式結束後，興奮的村民紛紛走上木橋。就在超過50人同時通過時，橋梁突然失去平衡，一條承重鋼索從左側主要固定裝置脫落，整座吊橋隨之向一側傾斜。

現場目擊者發出陣陣尖叫，有些村民緊抓著正在傾斜的橋體，試圖避免直接掉進河裡。印尼陸軍表示，事故沒有造成人員死亡，但多人受到輕傷與擦傷，其中包括邦格南丹縣攝政首長茜特拉．皮特里亞米（Citra Pitriyami），以及公共工程部官員林林．努格拉哈．森查亞（Ling Ling Nugraha Senjaya）。

印尼陸軍資訊部指出，吊橋事故主因是同時通行的人數超過設計容量，導致左側吊索從主要固定系統鬆脫。不過橋梁的主要結構仍維持完整，受損的是左側吊索。

諷刺的是，橋梁正式啟用前，當地軍方已在公告欄張貼安全規範，提醒民眾不得超過橋梁承載量，但居民在剪綵後過度興奮，未遵守相關規定。目前吊橋已暫停使用，當局將進行緊急修繕，同時檢查整座橋梁的結構強度與安全性。

印尼 吊橋

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