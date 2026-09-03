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熱浪侵襲德國 夏季高溫死亡數破1.6萬人再創新高

中央社／ 柏林3日綜合外電報導
德國柏林尼古萊區（Nikolaiviertel）廣場上，民眾聚集在樹蔭下避暑。 中央社
德國柏林尼古萊區（Nikolaiviertel）廣場上，民眾聚集在樹蔭下避暑。 中央社

德國聯邦衛生部旗下羅伯特‧科赫研究所今天公布，隨著熱浪接二連三肆虐歐洲，德國今夏記錄到的高溫相關死亡案例已增至1萬6300人，再度刷新歷史紀錄。

法新社報導，涵蓋6月1日至8月23日的這份最新統計資料，從前一週公布的1萬5800人增加至1萬6300人。

這項報告回顧過去幾年資料指出，2018年德國記錄到8900件高溫相關死亡案例。另一份醫學刊物報告估算，1994年德國記錄到1萬件高溫相關死亡案例。

羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）8月表示，截至6月底的1週記錄到約9600件高溫相關死亡案例，以75歲以上長者占最大宗。

今夏高溫與乾旱重創歐洲多個地區，造成相關死亡數激增，更導致森林大火、農作物歉收以及主要河流水位降低，連帶影響河流航運。法國、英國與西班牙這段期間陸續通報高溫相關超額死亡案例。

歐洲監測平台EuroMOMO初估，歐洲今夏經歷一波又一波熱浪與乾旱，超額死亡已超過3萬人。科學家認為，這些極端高溫和乾旱應歸因於人為造成的氣候變遷。

熱浪 高溫 德國

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