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世界氣象組織示警 當前聖嬰現象可能是40年來最強

中央社／ 日內瓦3日綜合外電報導
聯合國氣象機構世界氣象組織（WMO）秘書長索羅今天表示，目前這波聖嬰（El Nino）氣候現象，可能是過去40年有紀錄以來最強的一次。 法新社
聯合國氣象機構世界氣象組織（WMO）秘書長索羅今天表示，目前這波聖嬰（El Nino）氣候現象，可能是過去40年有紀錄以來最強的一次。 法新社

聯合國氣象機構世界氣象組織（WMO）秘書長索羅今天表示，目前這波聖嬰（El Nino）氣候現象，可能是過去40年有紀錄以來最強的一次。

法新社報導，索羅（Celeste Saulo）在瑞士日內瓦記者會中說，根據目前的發展趨勢，聖嬰「可能比有監測紀錄以來的任何一次都更強，也就是完全超越過去40年人們所使用的圖表範圍」。

世界氣象組織表示，這種自然發生的聖嬰現象將在未來幾個月增強至「非常強烈」的程度，並且幾乎肯定會持續到明年2月。

聖嬰現象會使赤道太平洋中部和東部的海面溫度升高，並造成全球風向、氣壓和降雨模式改變。

索羅告訴記者：「如果這種趨勢繼續下去，聖嬰現象的強度可能會超過人們開始監測以來的任何一次，確實超出了我們過去40年來使用的圖表。」

她並說，2023至2024年強勁的聖嬰現象，使2024年成為有史以來地球上最溫暖的一年，「如果這個紀錄被打破，我們也不必感到驚訝」。

世界氣象組織指出，聖嬰現象已經確立，並將在未來幾個月內持續增強，發展成非常強烈的聖嬰事件，對降雨和氣溫模式造成重大影響，並伴隨洪水、乾旱和極端高溫等風險。

聖嬰現象 日內瓦 聯合國

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