熊本八代工廠煙囪拆除到一半起火 先前才因地震倒塌

今年7月日本熊本縣發生大地震，當地八代市日本製紙八代工廠煙囪倒塌，導致9人死亡。當地正在進行拆除作業，在日本時間今天下午6時前，拆除中的煙囪突然起火。

日本放送協會（NHK）及熊本朝日放送（KAB）報導，目前消防人員仍在滅火。

當地警方表示，截至下午6時45分，這起火災沒有造成任何人受傷。工廠相關人士說明，火勢是從因地震受損、正在進行拆除作業的煙囪竄出。

透過NHK在當地的攝影機畫面顯示，日本製紙八代工廠冒出大量黑煙，鐵塔附近可見火焰竄出。此外，也能看到有人從工廠廠區朝遠離煙霧的方向奔跑。

日本製紙八代工廠中，3座煙囪在今年7月28日發生的地震中受損。其中1座煙囪倒塌，造成9人死亡；另外2座也遭嚴重損壞。

3座煙囪中，高度達110公尺的煙囪頂端折斷後，目前仍卡在周圍的骨架結構上。日本製紙公司原本希望在本月中旬完成受損煙囪的拆除作業。

日本製紙表示，現在仍難以確定工廠何時能恢復運作。