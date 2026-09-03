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菲律賓多處接連淹水 鉤端螺旋體病例激增

中央社／ 馬尼拉3日專電

受到近期豪雨淹水影響，菲律賓鉤端螺旋體病病例近期大幅增加，有意赴菲律賓旅遊的民眾宜留意，避免涉水。

菲律賓ABS-CBN新聞網今天引述衛生部官員卡彭科（Marc Steven Capungcol）報導，今年1月1日至8月29日，全菲律賓通報6253宗鉤端螺旋體病病例，其中有378人死亡。

卡彭科指出，雖然病例數字較去年同期低約12%，但近期病例暴增仍引發衛生部關注。他引述初步數字說，光是在8月2日至29日期間，全菲律賓鉤端螺旋體病病例就已較過去2週增加77%。

大馬尼拉地區自1月至8月底累計約1961起病例，以馬尼拉市與奎松市（Quezon City）最多。

卡彭科警告，大馬尼拉地區數座城市已屢次衝破「疫情警戒門檻」，衛生部將採取針對性的應對措施。

鉤端螺旋體病主要透過動物尿液污染水源及土壤，特別是鼠尿，進而傳染人類，若引發嚴重併發症，可能造成肝、腎等器官損傷而致命，潛伏期通常為10天左右，但範圍在2至30天。

報導另引述感染病專家索蘭地（Rontgene Solante）警告，大馬尼拉及中呂宋部分地區上週末因西南季風帶來豪雨引發大規模淹水，菲律賓很可能出現新一波鉤端螺旋體病爆發潮。

索蘭地預測，鉤端螺旋體病住院人數可能在本週末或下週開始上升。

菲律賓衛生部近日不斷提醒民眾避免涉水，若不得不接觸積水，應盡可能穿著防水鞋靴，勿讓皮膚傷口接觸污水；若在涉水後出現發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐等症狀，應儘速就醫。

豪雨 菲律賓 淹水

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