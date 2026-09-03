大陸抵制光州雙年展等活動 韓外交部：與政府立場無關

光州雙年展恢復「台灣館」名稱引起中國不滿，除了今天中國館宣布退展，據韓媒報導，中方也表示將不參加麗水世界島嶼博覽會；韓國外交部對相關爭議則回應「與政府立場無關」。

根據東亞日報，第16屆光州雙年展中國館展覽團隊今天在光州河正雄美術館召開記者會表示，「為表達強烈抗議之意，全體一致決定撤展」。中國館策展人阮悅來主張，光州雙年展主辦方使用錯誤名稱，引發政治因素介入藝術領域。

報導提及，這把火也燒到將於5日開幕的麗水世界島嶼博覽會。中國浙江省舟山市昨天已向主辦方表示，將不營運已經設置完成的宣傳館，也不參加IslandFriends Day活動。麗水市及主辦方正向舟山市說明，光州雙年展與島嶼博覽會是兩個不同的活動，試圖說服舟山市參加。

針對此事，韓國外交部發言人朴斗淳今天在例行記者會上表示，「我國政府對台灣的基本立場沒有改變」，並稱「此事是在文化藝術領域中，依民間自行判斷所作決定而產生，與我國政府對台灣的立場無關」。

朴斗淳也指出，「希望此事不會影響韓中關係及兩國間的交流合作」。

光州雙年展將在5日登場，之前因逕自將台灣館改為國立台灣美術館英文名稱（NTMoFA）引發爭議，此事也引起韓國藝術界關注，許多在地藝術家挺身而出為台灣發聲，最終光州雙年展決定恢復台灣館名稱，隨後中國強烈反彈。