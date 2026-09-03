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走錯民宅竟惹殺身之禍！美大學生遭警開槍擊斃 員警被控過失殺人罪

聯合新聞網／ 綜合報導
美國賓州日前發生一起嚴重的警方執法過當致死案。美聯社
美國賓州日前發生一起嚴重的警方執法過當致死案。美聯社

美國賓州日前發生一起嚴重的警方執法過當致死案。一名22歲的大學生因深夜走錯民宅在後院等待朋友接送，卻遭獲報到場的員警連開兩槍擊斃。蒙哥馬利郡地方檢察官凱文·斯蒂爾（Kevin Steele）於周二宣布，涉案的上波茨格羅夫（Upper Pottsgrove）警察局58歲下士蕭恩·法瑞爾（Sean Farrell）已被正式起訴「過失殺人罪」（Voluntary Manslaughter）。

根據CNNCBS新聞報導，案件發生於8月23日凌晨，死者格倫伍德·厄爾·派瑟四世（Glenwood Earl Pysher IV）與友人聚會後原本打算步行至朋友家，卻誤敲他人住家，導致屋主誤以為有人企圖破門而報警。起訴書指出，派瑟當時拍下房屋外觀傳給朋友，確認走錯後便分享即時定位在後院等待接送，豈料朋友尚未抵達，法瑞爾便率先趕赴現場。

根據員警密錄器畫面，法瑞爾拔槍走進車道，躲在車後並向後院露台處的派瑟喝令「舉起雙手」、「趴在地上」。派瑟當下高舉雙手走向員警，法瑞爾連續大喊要求趴下，並喊道「停下，否則我就……」，話未說完便朝派瑟連開兩槍命中胸口。開槍時兩人相距約17至20英尺（約5至6公尺）。

法瑞爾事後曾向同仁聲稱對方「邊叫邊朝自己衝過來」，但檢方檢視密錄器後嚴正駁斥。檢察官斯蒂爾指出，派瑟手無寸鐵、全程高舉雙手，雖有酒意但並無攻擊或逃跑意圖，更未構成任何威脅；法瑞爾裝備帶上配有電擊槍與警棍等非致命武器，且身處有掩體的安全距離，卻未經考慮直接動用致命武力，明顯屬於違法執法。

派瑟原定本周赴紐澤西州聖伊麗莎白大學展開新學期，卻在悲劇中喪命。法瑞爾已於周二投案，保釋金定為7.5萬美元（約230萬新台幣）；死者家屬與律師則痛斥此舉極其魯莽且本可避免，誓言為死者討回公道。

槍擊 命案

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