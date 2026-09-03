快訊

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

險遭呼巴掌？前新竹縣長范振宗伸手比畫、鄭麗文往後閃 網友批不妥

聽新聞
0:00 / 0:00

結婚30多年…68歲日男退休後卻反覆難眠 直至做1決定：終於能好睡

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名68歲男子熟年離婚後獨自生活，坦言過去在家總是精神緊繃，如今終於能一夜好眠。圖／AI生成
日本一名68歲男子熟年離婚後獨自生活，坦言過去在家總是精神緊繃，如今終於能一夜好眠。圖／AI生成

結婚超過30年，退休後卻愈住愈痛苦。一名68歲日本男子隆（化名）在66歲時與妻子熟年離婚。他坦言，過去還在上班時，夫妻白天各有生活，彼此摩擦並不明顯，直到65歲正式退休、兩人每天長時間待在家中，關係才逐漸惡化。

據《THE GOLD ONLINE》報導，隆表示，退休後自己多半待在客廳看報紙、偶爾外出散步，妻子則仍有打工及自己的朋友圈，生活節奏完全不同。妻子開始問他「今天也要待在家嗎？」、「午餐自己處理好嗎？」即使隆主動分擔家事，兩人仍會為曬衣服、餐具擺放等小事爭執。

真正讓他受不了的並非大吵，而是每天都得看妻子臉色。隆透露，晚上躺上床後，常反覆回想白天說過的話，擔心是不是哪一句又惹對方不高興，造成難以安眠。直到一次爭執後，妻子問他：「我們以後也要一直這樣生活嗎？」兩人經過多次討論，最終決定結束30多年的婚姻。

離婚後，原本共同居住的房子留給前妻，隆分得約1,200萬日圓（約新台幣240萬元）存款，每月年金約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）。他起初租下月租7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的民間住宅，之後申請市營住宅，第一次落選，隔年再次申請才順利入住一間2房住宅。

搬進新家的第一晚，隆獨自吃完超商便當、洗澡後便上床睡覺，隔天醒來時已超過上午7點，而且整晚一次都沒有醒。他才突然發現：「原來我以前光是在家裡，就一直處於緊繃狀態。」雖然剛開始也不習慣一個人生活，但比起孤單，他感受到更多的是輕鬆，不必再擔心晚餐吃什麼、幾點睡覺會不會讓另一半不高興。

離婚2年後，隆仍會固定和前同事吃飯，也會主動聯絡孩子，與前妻則只因子女相關事情偶爾聯繫。他表示，自己並不否定過去的婚姻，「我們也有快樂的時候，也一起把孩子養大，只是最後幾年，彼此可能都已經覺得一起生活很痛苦。」

如今隆每天吃完晚餐，就看喜歡的節目，想睡時再上床。他說：「熟年離婚後，我終於能睡覺了。雖然沒有大房子，也是一個人，但晚上不用再想『明天又會被說什麼』，對我來說這樣就夠了。」

退休 結婚 熟年 妻子 離婚 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

75歲日男月掏2千元疼孫、硬撐5年 一句「對不起沒法再給」惹怒女兒

孫女樂喊「今年也要去住」讓日本68歲嬤笑不出 開銷一攤女兒驚呆

48歲日本好色醫生偷吃已婚護士 勸對方離婚釀悲劇…下場超慘

年薪百萬也撐不住？雙薪夫妻買房崩潰嘆苟延殘喘 資深銀行員揭隱形開銷

相關新聞

走錯民宅竟惹殺身之禍！美大學生遭警開槍擊斃 員警被控過失殺人罪

美國賓州日前發生一起嚴重的警方執法過當致死案。一名22歲的大學生因深夜走錯民宅在後院等待朋友接送，卻遭獲報到場的員警連開兩槍擊斃。

結婚30多年…68歲日男退休後卻反覆難眠 直至做1決定：終於能好睡

結婚超過30年，退休後卻愈住愈痛苦。一名68歲日本男子隆（化名）在66歲時與妻子熟年離婚。他坦言，過去還在上班時，夫妻白天各有生活，彼此摩擦並不明顯，直到65歲正式退休、兩人每天長時間待在家中，關係才逐漸惡化。

墨知名音樂人慘遭滅門！與孕妻幼女等4人遭行刑式槍殺 6歲長子奇蹟倖存

墨西哥發生一起震驚社會的殘忍滅門血案。知名獨立搖滾樂團Camilo Séptimo的38歲鍵盤手兼作曲家強納森·梅蘭德斯（Jonathan Meléndez），周二晚間被發現與懷孕4個月的35歲妻子安娜·寶拉（Ana Paula）、3歲幼女、21歲保母及家犬，一同陳屍於墨西哥城近郊一處高檔頂樓公寓中；現場唯有一名6歲男童奇蹟般毫髮無傷。

北海道議員農場淪「現代奴隸營」 移工遭鐵棒痛毆、苛扣工資

日本北海道京極町農業法人「M&T AGURI」驚傳外籍移工虐待醜聞。該農場由當地一名60多歲的現任町議會議員及其次子實際掌控，持有合法「特定技能」簽證的緬甸籍移工，在工作期間慘遭長期肢體暴力、言語羞辱與苛扣工資。據日媒HBC北海道放送報導，在「札幌地區勞動組合」全力介入營救下，日前成功將2名20多歲的緬甸籍男性救出，揭露這起地方民代涉入的現代奴隸黑幕。

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

賓州大學心理學教授、《恆毅力》（Grit）作者達克沃斯（Angela Duckworth）長年研究一個問題：是什麼讓一些人能在各自領域脫穎而出？她曾把熱情與毅力視為長期成功的重要條件，但研究企業領袖、創業家與其他傑出人士後，她愈來愈確信，真正走得遠的人，還有另一個經常被忽略的共同特徵，而且與美國社會推崇的「靠自己成功」幾乎背道而馳。

從手機開始的資訊戰爭！AI 生成的假訊息如何削弱台灣社會信任？

台灣於2024年1月13日舉行總統大選，然而競選期間的政治角力不止台灣人參與其中，中國的觸手也長驅直入，試圖運用不實網路資訊左右選情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。