結婚30多年…68歲日男退休後卻反覆難眠 直至做1決定：終於能好睡

結婚超過30年，退休後卻愈住愈痛苦。一名68歲日本男子隆（化名）在66歲時與妻子熟年離婚。他坦言，過去還在上班時，夫妻白天各有生活，彼此摩擦並不明顯，直到65歲正式退休、兩人每天長時間待在家中，關係才逐漸惡化。

據《THE GOLD ONLINE》報導，隆表示，退休後自己多半待在客廳看報紙、偶爾外出散步，妻子則仍有打工及自己的朋友圈，生活節奏完全不同。妻子開始問他「今天也要待在家嗎？」、「午餐自己處理好嗎？」即使隆主動分擔家事，兩人仍會為曬衣服、餐具擺放等小事爭執。

真正讓他受不了的並非大吵，而是每天都得看妻子臉色。隆透露，晚上躺上床後，常反覆回想白天說過的話，擔心是不是哪一句又惹對方不高興，造成難以安眠。直到一次爭執後，妻子問他：「我們以後也要一直這樣生活嗎？」兩人經過多次討論，最終決定結束30多年的婚姻。

離婚後，原本共同居住的房子留給前妻，隆分得約1,200萬日圓（約新台幣240萬元）存款，每月年金約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）。他起初租下月租7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的民間住宅，之後申請市營住宅，第一次落選，隔年再次申請才順利入住一間2房住宅。

搬進新家的第一晚，隆獨自吃完超商便當、洗澡後便上床睡覺，隔天醒來時已超過上午7點，而且整晚一次都沒有醒。他才突然發現：「原來我以前光是在家裡，就一直處於緊繃狀態。」雖然剛開始也不習慣一個人生活，但比起孤單，他感受到更多的是輕鬆，不必再擔心晚餐吃什麼、幾點睡覺會不會讓另一半不高興。

離婚2年後，隆仍會固定和前同事吃飯，也會主動聯絡孩子，與前妻則只因子女相關事情偶爾聯繫。他表示，自己並不否定過去的婚姻，「我們也有快樂的時候，也一起把孩子養大，只是最後幾年，彼此可能都已經覺得一起生活很痛苦。」

如今隆每天吃完晚餐，就看喜歡的節目，想睡時再上床。他說：「熟年離婚後，我終於能睡覺了。雖然沒有大房子，也是一個人，但晚上不用再想『明天又會被說什麼』，對我來說這樣就夠了。」