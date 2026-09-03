插隊為何讓人生氣 大馬公衛平台：公平感遭破壞

列車進站、車門開啟，月台人潮開始往前移動，有人耐心等候，也有人插隊擠進車廂。排隊看似小事，但當有人打破「先來後到」默契，大馬公衛倡議平台指出，真正令人不快的，可能不只是多等幾分鐘，而是公平感遭到破壞。

馬來西亞是多元族群社會，也是許多不同國籍人士工作與生活的地方。在人口密集的吉隆坡，捷運、輕快鐵等公共交通系統每天運載大量通勤人口，不同語言、文化與生活背景的人們，也在車站、月台與車廂裡共享有限的公共空間。

中央社記者實際走訪吉隆坡城中城（KLCC）、中央藝術坊（Pasar Seni）、武吉免登（Bukit Bintang）等捷運及輕快鐵車站，多數乘客在月台候車時會依序等候，列車抵達後也會讓車內乘客先行下車，依序進入車廂。

不過，人潮較多時，仍可看到少數乘客未依序候車，甚至車內乘客尚未完全下車，就已往車廂移動，原本候車秩序也受影響，人群同時往車門聚集。

大馬公衛倡議平台「大馬公共衛生」（Public HealthMalaysia）今天以「為什麼有人插隊時，我們會這麼生氣？」為題發文指出，人們有時並不是因為必須多等一些時間而如此生氣，真正讓情緒升高的是「不公平」的感覺。

文章舉例，當人們已排隊等了20分鐘，前面的人甚至排了30分鐘，卻突然有人直接插入隊伍。所有人共同遵守的社會規則在眼前被打破時，很容易迅速引發情緒反應。

大馬公共衛生指出，「人的大腦對不公平非常敏感」，一個看似微小的舉動，也可能改變整個隊伍的氣氛。大家開始彼此靠得更近、投以不滿眼神或出聲抗議，接著可能有人提高音量，另一人出言回應。

文章指出，如果在人潮高度密集的場所，情況甚至可能從單純的禮貌與秩序問題，演變成安全問題，一旦開始出現推擠，就可能增加意外發生風險。

文章並分析，排隊本身其實是一套相當簡單的社會運作方式，排隊的人甚至彼此不認識，但所有人都願意接受「誰先到，誰就先來」這項共同默契。也正因如此，當有人插隊時，受到挑戰的不只是前後順序，而是所有排隊者共同接受的一套公平原則。

每天來自不同族群、文化與生活背景的人搭乘同一班列車，即使彼此沒有交談，「先下後上」、「依序進入」等行為，仍是維持公共空間順暢運作的一環。這條看不見的隊伍界線，也成為陌生人之間維持秩序最簡單的一項默契。