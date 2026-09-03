墨知名音樂人慘遭滅門！與孕妻幼女等4人遭行刑式槍殺 6歲長子奇蹟倖存

墨西哥發生一起震驚社會的殘忍滅門血案。知名獨立搖滾樂團Camilo Séptimo的38歲鍵盤手兼作曲家強納森·梅蘭德斯（Jonathan Meléndez），周二晚間被發現與懷孕4個月的35歲妻子安娜·寶拉（Ana Paula）、3歲幼女、21歲保母及家犬，一同陳屍於墨西哥城近郊一處高檔頂樓公寓中；現場唯有一名6歲男童奇蹟般毫髮無傷。

根據CNN和路透社報導，警方與檢方指出，案發時間約在周二傍晚5點半至7點40分之間。死者生前疑似遭膠帶綑綁雙手，現場慘絕人寰，連寵物犬也遭縛足殺害。

受害者中包括3歲女童在內的3人遭近距離朝頭部行刑式槍決，另一人則背部中槍，鄰居曾聽聞爭執呼叫與槍響，遺體於午夜前被尋獲。檢方補充指出，現場發現一名6歲男孩還活著，沒有受傷。

案發後翌日，墨國檢警火速展開跨部門聯合行動，逮捕兩名涉案男子。主嫌為死者梅蘭德斯的男性友人迪亞哥·塞巴斯蒂安（Diego Sebastián “N”），以及另一名涉案男子赫拉多（Gerardo “N”）。當局指出，嫌犯疑似利用與被害人的熟識關係騙取信任進入住宅行兇。目前檢方正進一步釐清犯案動機與細節，樂團與親友則沉痛發文悼念逝者。