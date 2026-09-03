曾以為是第二個家！日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

日本是全球第四大經濟體，傳統庭園、現代城市與美食，加上日圓匯率相對有利，讓國際觀光客湧入；可靠治安和便利基礎設施，也可能是長期居留人數2025年創新高的原因。然而，高市早苗政府近來接連收緊移民政策，讓已把日本視為第二個家的人開始思考：是不是到了說「莎呦哪啦」的時候。

CNN報導，日本長期移民政策嚴格，但在人口危機惡化下，逐步向外國勞工開放並吸引更多國際遊客。2025年外國居民達410萬人、占總人口約3.4%，創下新高；其中中國籍人士超過93萬人，是最大族群。

然而，遊客激增惹惱部分居民，一些報導則指稱外國居民推高房價、逃避繳納健康保險費，甚至利用相對寬鬆的政策成立空殼公司取得居留身分。這些真假不一的負面報導助長「日本優先」政治與反移民右翼勢力，對執政自民黨形成壓力，也改變日本原本朝更加開放、多元和友善社會發展的軌跡。

高市政府今年稍早先將深受創業者歡迎的經營管理簽證資本額要求，從500萬日圓提高至3000萬日圓；8月又宣布10月調漲一系列簽證費用。取得永久居留身分的費用將提高至原來20倍、達20萬日圓，工作和學生簽證費用也將上漲，讓部分外國居民擔心日本正對新來者採取更嚴格政策。

一些企業主抱怨，新資本額要求大幅壓縮現金流，使企業難以維持經營；許多印度和尼泊爾餐廳據報也因店主簽證續簽遭拒而被迫關閉。一名不願具名的美國跨性別教師則表示，儘管已和美籍配偶在日本生活近10年，取得永居仍變得更加困難，新制下永居費用「高得離譜」，性別認同也使申請更加複雜。

專辦簽證與歸化申請的行政書士法人タッチ代表湯田一輝表示，人們趕在新規定生效前提出申請，最近諮詢量激增；他認為新規定過於嚴格，預期符合永久居留資格的人數將大幅下降。

高市政府必須在平息政敵正在利用的民怨與迫切補充國內勞動力之間取得艱難平衡：日本缺乏本國人口填補勞動力缺口，卻又對移民抱持不信任。日圓兌美元跌至40年低點後，日本作為工作目的地對部分外國人原本就已失去吸引力，如今簽證費用上漲及政策不確定性，又讓更多人重新考慮。

一名外國學生在X上寫道：「如果我是剛畢業的新鮮人，像這樣的費用根本不可能負擔。即使是現在，我也只是勉強維持生活。看看10年後的日本市場，我真的打從心底覺得，日本恐怕會出大問題。」