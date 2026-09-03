太平洋3氣旋罕見同時現蹤 歷史性強烈聖嬰助長風暴

兩個強烈颶風及一個正在增強的熱帶風暴今天接連在太平洋上形成，受歷史性強烈聖嬰現象推升海溫影響出現罕見的「颶風列車」。美國國家颶風中心警告，部分風暴可能衝擊夏威夷周邊海域，帶來巨浪與離岸流。

法新社報導，位於最西側的是羅艾爾颶風（Hurricane Lowell），其後是卡琳娜颶風（HurricaneKarina）。根據美國國家颶風中心（NHC）預測，這兩個4級颶風預計將從夏威夷南方及夏威夷東北方較遠海域通過。

不過，兩個颶風的路徑仍存在不確定性，羅艾爾颶風甚至可能接近夏威夷群島最西側的島嶼。

夏威夷目前仍在從拉拉颶風（Hurricane Lala）造成的災害中復原。拉拉颶風上月擦過夏威夷大島南部，帶來破壞性強風及嚴重的突發洪水。

羅艾爾與卡琳娜東側還有馬利熱帶風暴（TropicalStorm Marie）緊隨其後。目前馬利目前位置在墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）以南數百英里處。美國國家颶風中心表示，馬利「預計今天稍晚增強為颶風」。

美國國家颶風中心指出，「由羅艾爾引發的波浪正向北擴散，接下來幾天將影響夏威夷群島部分地區」，並警告「這些情況可能導致威脅生命的巨浪和離岸流」。

密西根大學（University of Michigan）氣候科學家科爾（Julia Cole）告訴法新社，聖嬰（El Niño）造成的海水升溫為這些風暴的形成創造有利條件，表示這些風暴很大程度上是由溫暖海水提供能量。當熱帶太平洋海溫高於正常水準時，強烈風暴的數量就會增加。

她說，3個氣旋接連出現「確實相當罕見」。

2015年另一個強烈聖嬰年，也曾出現類似的4個氣旋接連形成現象，當時基洛颱風（Typhoon Kilo）、伊格納秀颶風（Hurricane Ignacio）、希梅納颶風（Hurricane Jimena）以及14E熱帶低氣壓同時橫越太平洋。

邁阿密大學（University of Miami）大氣科學家柯特曼（Benjamin Kirtman）指出，過去約20年來，全球氣候系統已顯著暖化。

溫暖海水能為風暴提供能量，而聖嬰對大氣的影響，會使太平洋上空的垂直風切降低，為颶風增強創造有利條件。他說：「現在那裡的條件真的非常有利。」

此外，科特曼表示，目前海面溫度異常值，也就是海洋溫度高於平均值的程度，已接近歷史紀錄高點，而且正值太平洋颶風季核心期。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），今年聖嬰現象有69%的機率會成為史上最強一次。儘管預計要到10月至12月才達到高峰，但目前已經在全球各地引發極端天候。

全球最大的鯷魚捕撈國秘魯正因海水升溫導致漁獲量大減，面臨嚴重衝擊，產業界人士表示當地漁業生產已受到重創；在蘇丹，聖嬰現象被認為導致關鍵降雨延後，使尼羅河（Nile）水位急劇下降。

聖嬰現象是熱帶太平洋一種自然循環的暖化階段，這一循環被稱為「聖嬰-南方振盪現象」（ENSO），每兩至七年就會發生一次。

聖嬰形成時，東向至西向的信風減弱，使原本堆積在西太平洋的溫暖海水向東移動，並上升至海面。

當這些高於值均的海面溫度持續數個月，會使這個區域出現更多風暴及雲層，進而對全球大氣產生連鎖效應，即部分地區變得更加炎熱乾燥，另一些地區則轉為更加寒冷潮濕。

氣候變遷會進一步放大聖嬰影響。較溫暖的大氣能容納更多水氣，因此聖嬰帶來的降雨可能變得更加極端；同時，氣候變遷也會使土壤更加乾燥，讓受到聖嬰影響而出現乾旱地區的旱情更加惡化。