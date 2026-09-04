拒付孫4萬補習費…勸女兒聽孩子心聲被嗆管太多 71歲嬤心碎：我錯了嗎

據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，住在日本東京的71歲里美（化名）與73歲丈夫兩人過著退休生活。兩人房貸已繳清，每月靠合計約30萬日圓（約台幣6萬元）年金度日，有3,000萬日圓（約台幣600萬元）的財產，因擔憂未來的醫療與長照開銷，用錢相當謹慎。幾年前，為了支持主動積極、立志升學的長孫女，夫妻倆曾自掏腰包資助20萬日圓（約台幣4萬元）的暑期補習費，順利陪伴大孫女考上理想中學。

不過，今年就讀小六的小孫子也面臨升學考試，43歲的女兒再次開口要求資助時，里美卻猶豫了。與當年充滿衝勁的姊姊不同，小孫子在補習班成績墊底、上課滿臉抗拒，詢問升學意願時也支支吾吾。里美並非心疼錢或以成績好壞決定資助與否，而是發現孫子深陷痛苦，認為這並非出自本人的真正想法，因此建議女兒先暫緩腳步，好好坐下來傾聽孩子的真實想法。

不料，這番善意叮嚀卻遭女兒反嗆：「媽，妳會不會管太多了？」這句話刺痛了里美，讓她拒付這筆費用，母女關係隨即降至冰點。事後女兒逐漸與她疏遠，連孫子的照片都不再傳來。這讓里美陷入反思與煎熬，不斷自問是否真做錯了什麼，甚至懷疑若當初一視同仁給予20萬日圓是否就不會形同陌路。

這篇文章曝光後，引來許多網友為老人家打抱不平，直言「只因拒絕贊助就疏遠的關係，斷了也罷」、「從老本裡擠出錢是心意而非理所當然」。輿論普遍認為，祖父母沒有無限負擔教育費的義務，金錢贊助應建立在不勉強彼此的基礎上；面對不同的教育理念，只有釐清「資助是善意而非權利」，才能避免金錢成為撕裂親情的利刃。